Petite leçon d’overclocking d’un Core i9-14900KS à plus de 9 GHz

En mars, peu après la sortie du Core i9-14900KS, une équipe d’overclockeurs d’Asus composée notamment de Elmor, SkatterBencher et Shamino, a poussé le vaisseau-amiral d’Intel à 9 117,75 MHz. Ce record trône désormais sur le classement HWBOT, mais n’a en revanche pas encore été validé par CPU-Z (dont les responsables ont invalidé plusieurs records de puces Intel par le passé, comme celui de Gigabyte à plus de 8 GHz en 2021). Qu’à cela ne tienne, les deux premiers overlockeurs susmentionnés ont été invités au siège d'Intel afin de parler de ce qu’ils qualifient de premier OC CPU à plus de 9 GHz ; SkatterBencher a récemment mis en ligne la vidéo de présentation.

Un CPU à plus de 9,1 GHz

Pour mémoire, le Core i9-14900KS culmine déjà à 6,2 GHz lors de sa sortie de boîte. C’est le processeur grand public le plus véloce disponible – au risque de causer des instabilités système, mais c’est une autre histoire.

En mars dernier, l’équipe d’Elmor est parvenue à pousser l’un des P-core à 9 117,75 MHz.

Une fréquence qui a nécessité de régler la tension à 1,85 V et de refroidir la bête, installée pour l’occasion sur une carte mère ROG Maximus Z790 Apex Encore, avec de l’hélium liquide (plus efficace que l'azote liquide). Vous pouvez revisionner ce moment à travers la séquence ci-dessus.

Le précédent record était de 8863,56 MHz selon HWBot. Il était aussi détenu par un Core Raptor Lake Refresh, en l’occurrence par le Core i9-14900KF, mais manié par wytiwx.

Pour la vidéo qui nous intéresse, elle est intéressante à plusieurs égards. Déjà, elle montre à quel point la marge de manœuvre en matière d'overclocking tend à diminuer depuis 2007, année où les 8 GHz ont été atteints pour la première fois. D’ailleurs, pendant plusieurs années – depuis 2012 ou 2014 selon que vous référez à CPU-Z ou à HWBot – les AMD FX ont dominé le classement. En se basant sur celui du premier, un AMD FX-8350 poussé à 8794,33 MHz par Andre Yang régnait depuis 2012 ; un AMD FX-FX-8370 cadencé à 8722,78 MHz en prenant HWBot pour référence (performance réalisée par The Stilt). Une certitude : il a fallu attendre 2023 et un exploit d’un Core i9-13900K pour dépasser ses sommets.

Quoi qu’il en soit, comme le mettent en évidence les deux diapositives qui suivent, il a fallu 8 années pour passer de 1 GHz à 8 GHz, mais 5 pour ensuite gratter 10 %.

La seconde partie de la vidéo explique les différentes étapes nécessaires à une tentative d’élaboration d’un nouveau record, avec la loterie sur le silicium que cela implique. Enfin, elle aborde les défis d'une mesure précise de la fréquence d’un CPU à de tels niveaux.

Difficile de prédire quand la barre des 10 GHz sera franchie. D’autant plus que la prochaine génération de Core, les Arrow Lake, seraient moins rapides que les Raptor. Qui sait, peut-être que dans quelques années, des CPU avec substrat en diamant outrepasseront aisément cette limite.