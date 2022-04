no ragotz

On l'a vu dans la semaine, certains ont pu overclocker le 5800X3D bien qu'AMD ait certifié avoir bloqué cette opportunité. À vrai dire, c'est les coefficients qui sont bloqués, mais le baseclock ne l'est pas. Pour autant, toutes les cartes mères ne sont pas sensibles de la même manière à la montée de ce facteur, puisque tous les autres bus sont indexés dessus. En gros, quand vous le poussez, vous overclockez tous les bus, et cela génère des instabilités. Pour éviter cela, il faut un générateur externe de fréquences, ce qui dissocie le baseclock des autres bus susceptibles de dysfonctionner.

MSi a lancé BIOS qui met à jour l'AGESA en version 1.2.0.7, ce dernier était initialement pressenti pour le mois de mai, mais même MSi se réservait le droit de le sortir de manière anticipée. Pour rappel, il était censé rectifier le bug de lenteur dans les jeux avec Windows 10/11 à cause du firmware TPM inclus dans les CPU des rouges. Autre point, les chipsets de la série 300 peuvent faire tourner le 5800X3D et tous les derniers Ryzen parus en avril. Mais il y a également une cerise : les cartes X570 de la série GODLIKE, Ace et Unify, possédant le générateur externe de fréquences, peuvent donc overclocker le 5800X3D par le baseclock.

Un test interne à MSi a été fait, en faisant grimper le bus de 100 à 107 MHz, le CPU a pu atteindre 4868 MHz. Il faut dire que cette puce, encore plus que sa soeur 5800X, chauffe dur, une des très probables raisons pour lesquelles AMD a interdit son overclocking. À moins d'avoir un super AIO, il n'est pas conseillé de le faire, surtout que nous ne connaissons pas la tenue du cache 3D dans le temps après overclocking. Pour autant, ça doit pousser fort, du moins tant que la carte graphique ne limite pas selon sa puissance, ou en FHD. (Source)