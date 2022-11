Finalement, ce n'était pas pour rien qu'on en a entendu parler hier ! La GALAX RTX 4090 HOF aperçue hier dans une version de présérie, à pwal avec son PCB, son GPU, et ses deux connecteurs 16 pins, est bel et bien fonctionnelle. Un clockeur nommé OGS s'est amusé avec elle, et il a battu plein de records, certes magnifiquement inutiles, mais amusants. Le premier, c'est la fréquence : il a atteint 3.7 GHz et a pu bencher à 3.57 GHz, le tout avec un cooling flotte a minima, et un truc à base de LN2. Bien entendu, les 8 câbles des deux adaptateurs étaient raccordés, la source indique 1000 W maxi pour la carte. On se souvient qu'un BIOS XOC de 1000 W pour la RTX 3090 Ti était sorti, pour ceux qui voulaient griller s'amuser un peu avec la carte.

Épaulé par un Core i9-13900K, il a topé 31096 points à Port Royal, le benchmark UL qui traite surtout du ray tracing via DX12 Ultimate, et en QHD obligatoirement. Pour mémoire, notre carte de test 4090 avait réussi 25667 points, ce qui n'est pas anodin comme gain, même si c'est au prix d'une consommation démoniaque. Autre exemple qui marque, la RTX 3090 Ti et la RX 6950 XT font respectivement 14776 et 10710 sur ce même test. Il se murmure que la HOF, en aircooling classique, sera capable de fonctionner à plus de 3.1 GHz, grâce à son PCB et son GPU trié, dont on vous donnait les détails hier.