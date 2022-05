MSi pousse derrière ses cartes mères B660. Censées ne pas permettre l'overclocking des puces non K, certaines le peuvent du fait de la présence d'un générateur externe de fréquences, qui permet donc de découpler tous les bus liés entre eux. Auparavant, quand vous poussiez le Baseclock, le bus PCIe par exemple augmentait, ce qui rendait la manoeuvre instable. Plus avec le générateur, qui, dans le cas de la B660M Mortar Max WiFi DDR4, est de nature Renesas, et de 5e génération PCIe.

Chez MSi, ça s'appelle OC ENGINE, et ça marche. Le Core i5-12400, pédalant à 4 GHz sur tous les coeurs s'est retrouvé avec un baseclock à 127.5. Et au final, il a terminé à 5.1 GHz, ce qui, sur ce type de processeur sans coeurs-E, offre de la patate à moindres frais. Il était épaulé du coup par de la DDR4 qui a fini en DDR4 3400, soit quelque chose de bien suffisant. Pour le fun, un Cinebench R23 a été réalisé, il est passé de 12525 à 15843 MHz, ce qui n'est pas mal du tout pour un hexacore avec Hyper Threading, ça suffit pour du jeu où le nombre de threads suffit, et où la performance par coeur est forte, et tout ça sans avoir à investir dans de la DDR5 qui coûte un bras.