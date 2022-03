Nouvel épisode dans la saison Ryzen 7 5800X3D ! Un peu plus tôt dans la journée de hier, VideoCardz a balancé une petite « bombe » en rapportant une info glanée sur Bilibili : le Ryzen 7 5800X3D ne serait pas surcadençable ! Enfin, du moins pas initialement. Puis, c'est TPU qui y est allé de sa contribution en affirmant avoir pu vérifier cette information de son côté et a confirmé que c'est AMD qui a demandé aux constructeurs de cartes mères de cacher les options d'overclocking des BIOS/UEFI avec le Ryzen 7 5800X3D et le dernier AGESA en date, la version 1.2.0.6B (celle-là même utilisée par exemple par GIGABYTE pour ses premiers BIOS adaptés au 5800X3D), sans toutefois se justifier sur le pourquoi de la chose. Hélas, il n'est pas précisé si la notion d'OC implique uniquement le bidouillage manuel ou également l'overclocking automatisé via PBO2.

5800X3D 8C16T 100-xxxxxxxxx 105 W AGESA: PI 1206b 1/28 Please hide Vermeer-X CPU OC BIOS SETUP options."

Cette communication aurait eu lieu déjà en janvier dernier, elle a donc mis du temps à remonter et à se faire moudre par le moulin à rumeur, probablement parce que c'est rarement le genre d'information à sortir des bureaux des constructeurs. En tout cas, on ne sait donc pas pourquoi AMD a pris cette décision et on ne peut donc que spéculer... On peut ainsi imaginer que cela pourrait être lié à la présence du fameux 3D-VCache, qui pourrait ne pas trop apprécier l'overclocking et l'effet supputé que cela aurait sur sa fréquence ou son voltage. Peut-être qu'il n'aime pas non plus être soumis à une chauffe trop importante, allez savoir. Après tout, n'oublions pas que le 5800X3D aura une fréquence en boost inférieure de 200 MHz à celle du 5800X. Un élément de réponse ?

Au fond, serait-ce vraiment dramatique à une époque où les CPU sont déjà pour la plupart poussés à bout et savent très bien s'overclocker tout seuls selon les conditions d'usages grâce aux différents mécanismes implémentés par leurs constructeurs ? Un Ryzen 7 5800X n'est déjà pas particulièrement docile à ce jeu et nécessite un bon refroidissement pour en tirer davantage, tout ça pour grappiller à peine 5 % de performances en plus... Pas vraiment un jeu qui en vaut la chandelle. Cela dit, l'absence de PBO2 serait déjà plus gênante et assez peu flatteuse.

Bon, il est tout de même important de noter qu'il n'est dit nulle part que ce manque est prévu pour être permanent, un futur AGESA pourrait très bien venir mettre les choses en ordre plus tard, ce qui nous semble bien être l'hypothèse la plus probable.