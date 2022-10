ASUS et les AIO, ça dure depuis quelques années, et pourtant c'est loin de faire l'unanimité. Même s'il y a de bonnes idées, comme l'écran OLED personnalisable sur le top de la pompe, l'ensemble est grevé par un prix prohibitif, et des performances dans le ventre mou de la concurrence. Sa gamme Ryujin étant au-dessus de la Ryuo, nous ne nous attendons pas à des merveilles. ASUS lance ses Ryuo III, en versions 240 et 360 mm, en blanc ou noir.

Cela fait donc 4 bousins, avec un schéma classique de pompe + waterblock à fixer sur le CPU, radiateur plus 2 ou 3 moulins de 120 mm déportés. C'est la 8e génération de pompe Asetek qui officie, elle est capable d'envoyer un flux de liquide plus important qu'avant grâce à un moteur 3 phases. Le top est surmonté d'un logo ROG en LED, AnimeMatrix, qui se pilote et se customise. Les moulins sont ARGB également.

Les sockets supportés sont LGA115x, 1200 et 1700, ainsi qu'AMD AM4 (l'AM5 n'est pas mentionné, même si les entretoises sont identiques, peut-être que la hauteur de processeur n'est pas optimale pour un contact fort). ASUS ne mentionne pas non plus les specs de ses ventilateurs, ce qui est important quand même pour savoir si on peut les laisser, ou les changer. Le prix est aussi absent des débats.