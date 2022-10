Uncharted fait partie de ces licences iconiques de l'univers PlayStation qui font désormais partie du paysage vidéoludique PC. Tomiche vous a présenté un Comptoiroscope semaine dernière, ce que nous voulons savoir c'est comment se comportent les GPU sur ce titre. Pour rappel, même s'il est très léger en options graphiques, il possède quand même le FSR 2 et le DLSS 2, histoire de donner du peps à des cartes graphiques qui en auraient besoin selon la définition d'écran choisie.

GameGPU a fait le test. En FHD, sans TAA, on voit que les Radeon sont très à l'aise, la version flotte de la RX 6900 XT étant devant la RTX 4090. Pour autant, cette dernière est taillée pour l'UHD, et AMD a un partenariat avec Naughty Dogs, ceci expliquant cela très certainement. Mettre du FSR ou du DLSS ne change pas foncièrement la donne, les gains sont très minimes surtout sur les grosses cartes.

En QHD, la RTX 4090 reprend le leadership, mais ça reste timide, 6900XT et 6800 XT restant devant le reste de l'armada verte. Les upscaling n'apportent pas grand-chose sur le même haut de gamme, le DLSS parvenant même à ne rien apporter sur 4090, ce qui reste étrange quand même étant donné le CPU utilisé. Enfin, en UHD, le classement ne change pas, 4090, suivie des 6900 XT et 6800 XT, suivies de la 3080 Ti, puis 6800 et enfin 3080. Au-dessus de cette dernière, sans DLSS ni FSR, on est à 60 ips, les upscalings apportent une marge en valeur relative identique aux autres définitions, mais plus conséquente en valeur absolue puisque les moyennes sont plus basses.