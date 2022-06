Il y a un peu plus de deux mois, Matthieu vous présentait le Noctua NH-D12L. Il reprenait dans la philosophie et l'aspect les NH-D14/15 et NH-D9L, à savoir un ventirad à flux latéral, comprenant deux tours d'épaisseur différente servies par des caloducs en U, piégeant un ventilateur entre les deux, une sorte d'agitation espagnole sauce technologique !

Il est destiné à ceux qui veulent de la performance, mais qui n'ont pas non plus des boitiers spacieux. Alors que le NH-U12A règne en maitre sur le segment des bousins basés sur du 12 cm, le NH-D12L occupe le même créneau, mais avec un avantage certain sur son frère ennemi : sa hauteur n'est que de 145 mm contre 158. Cela, mine de rien, lui confère un intérêt non négligeable. Notez que le NH-D9L peut lui aussi être monté, mais il est moins fourni techniquement et sera moins à l'aise sur des CPU aux TDP plus élevés, la faute à une surface d'échange totale moindre, c'est mathématique.

Guru3D a fait le test de ce 12 cm double tour. Sur un CPU au TDP de 90 W, il fait largement le boulot en charge et au repos, faisant mieux que le NH-D14 pourtant basé sur des moulins de 140 mm, et 11 °C de mieux que le NH-D9L. Pas de U12A dans le comparatif, ça manque beaucoup pour positionner le dernier né face au panel. Sur un CPU au TDP élevé car overclocké et à 1.3 V, il fait aussi bien que le NH-D15 et reste dans le sillon d'AIO plus gros que lui. Niveau nuisances sonores, il fait aussi le job, en étant finalement peu bruyant à l'usage. Il est donc un modèle réussi, qui se monnaye globalement 30 € de moins que le U12A, et autant que le D15S, l'encombrement en moins.