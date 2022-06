AMD ne s'est pas contentée d'aborder RDNA3 et RDNA4 lors de son Analyste Financial Day, très loin de là ! AMD a même été très « bavard » et a dévoilé tout un paquet de nouvelles roadmap bien fraiches et plus ou moins explicites !

Tout d'abord, sachez que le 3D V-Cache est parti pour durer sur le long terme chez AMD. Visiblement, la solution expérimentée récemment à grande échelle - d'abord avec les EPYC Milan-X, puis le 5800X3D - a été un vrai succès, au point où le constructeur a bien planifié de s'en servir extensivement à l'avenir, plus ou moins simultanément aux versions « standards » des CPU. À nous le ou les futurs hypothétiques Ryzen 7000X3D et Ryzen 8000X3D ! De même, il y aura justement aussi une succession aux Milan-X, il s'agira des EPYC Genoa-X, toujours à base de Zen 4 en 5 nm et qui proposeront comme Genoa des EPYC jusqu'à 96 cœurs et la possibilité d'avoir plus d'un Go de cache L3 par socket.

Puisqu'on en est à parler de la puce épique, rappelons qu'en parallèle des EPYC généralistes Genoa arrivera aussi Bergamo basé sur Zen 4c, une solution spécialisée cloud computing devant embarquer des capacités et fonctionnalités supplémentaires. En sus, AMD a ajouté un 4e et dernier membre a cette 4e génération EPYC, il s'agit de Siena ! Prévue également pour 2023, sa cible sera l'industrie de l'edge computing et de la télécommunication, avec un ratio performance/watt optimisé et jusqu'à 64 cœurs Zen 4. L'intention est de proposer une plateforme à cout réduit, a priori pour s'attaquer tout particulièrement à l'infrastructure 5G. Bref, très gros programme EPYC pour 2023 ! La suite, c'est en 2024 avec la 5e génération EPYC et la famille Turin pour commencer.

AMD a également formellement annoncé sa microarchitecture Zen 5, toujours au programme de 2024, comme cela était déjà largement anticipé. Comme Zen 4, Zen 5 existera en 3 variantes : la normale, celle avec 3D V-Cache et la version « c » spécialisée pour le cloud computing. Les procédés utilisés seront le 4 nm et le 3 nm, suggérant la planification d'un shrink en cours de chemin sous une forme ou sous une autre (avec Zen 3, c'est Rembrandt qui a introduit le 6 nm, par exemple), comme d'ailleurs pour Zen 4 auquel sont attribués les procédés 5 et 4 nm. À ce propos, certains suggèrent que Zen 4c serait en réalité basé sur le 4 nm et estiment donc que Zen 5c exploitera le 3 nm. Néanmoins, AMD avait bien mentionné le 5 nm l'année dernière lors de l'annonce de Bergamo. Certes, les plans peuvent avoir changé entre-temps, les roadmaps ne sont pas contractuelles.

On se doit naturellement aussi de parler de Threadripper, toujours bien présent sur la feuille de route (ci-dessous) malgré les incertitudes que l'on a pu avoir au sujet du futur de cette gamme ces dernières années.. AMD confirme donc pour l'occasion qu'il y aura bien des Threadripper 7000 avec Zen 4. Le hic, c'est que le constructeur ne dit pas ni n'indique clairement sur la roadmap s'il s'agira enfin d'une nouvelle offre HEDT ou toujours limitée au segment « pro ». Comme vous pouvez le voir, le statut « pro » des derniers Threadripper 5000 n'est pas indiqué sur la présentation d'AMD. Autrement dit, il n'est pas possible d'en déduire quoi que ce soit. Il faudra donc attendre de voir l'évolution du marché et aussi ce qu'Intel a planifié de son côté.

N'oublions pas la succession de Raphaël, aka Ryzen 7000 pour desktop. Elle a désormais un nom bien officiel, voici Granite Ridge ! Pour le coup, il faut admettre que ce nom de code sonne légèrement « Intel »... Granite Ridge (aka Ryzen 8000 ?) arrivera aux alentours de 2024 avec Zen 5, naturellement sur socket AM5. Comme le suggère la roadmap générale montrée au début, Granite Ridge sera fabriqué dans un premier temps sur le procédé 4 nm et devrait aussi exister dans une version embarquant un 3D V-Cache. On ne sait pas encore si AMD choisira à ce moment-là de profiter de la nouvelle architecture et du changement de procédé pour créer des CCD plus petits ou d'augmenter le nombre de cœurs par CCD. En tout cas, à l'image de Raphaël, Granite Ridge embarquera un iGPU fonctionnel tout juste suffisant pour des tâches basiques, mais certainement pas pour du gaming. Pour cela, c'est vers un APU qu'il faudra se tourner.

En propos d'APU, pour les machines mobiles, AMD a annoncé Phoenix Point. Cette nouvelle gamme d'APU Ryzen 7000 arrivera en 2023, proposant des solutions en 4 nm mélangeants Zen 4 et RDNA3, de 35 à 45 W, avec LPDDR5 et PCIe 5.0. C'est aussi avec Phoenix Point qu'AMD introduira XDNA, formé d'un accélérateur d'inférence d'IA (ou AIE) associé à l'Infinity Fabric. Il s'agit de la première architecture de FPGA pour l'accélération d'IA par Xilinx depuis son acquisition par AMD. XDNA sera aussi utilisé avec Turin et CDNA3. Enfin, AMD a rapidement mentionné que le successeur de Phoenix Point sera Strix Point, à base de cores Zen 5 et de RDNA3 amélioré. Strix Point est planifié pour 2023/2024.

Voilà, y'a plus qu'à digéré tout ce sacré programme ! (Sources : TPU, Computerbase, Tom's et d'autres)