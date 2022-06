Sony n'en finit plus de faire des portages de ses licences sur PC. Après les emblématiques God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding, sans oublier la saga Uncharted qui est en cours de finalisation, il faudra compter sur deux autres séries. La première est Spiderman via deux titres : Spiderman Remastered et Spiderman Miles Morales, le tout sous la coupe de Nixxes, connu pour ses prouesses en la matière (sur la saga Tomb Raider depuis 2013), et racheté par le japonais en 2021.

Le second est moins action, mais pas moins aimé, c'est The Last of Us premier épisode, qui va être en version remastered pour la PS5, et qui subira lui aussi un portage assumé par Sony lui-même, "accidentellement" via un trailer posté sur le PlayStation Direct, et retiré depuis. Pour l'occasion, une vidéo a été faite pour montrer les différences visuelles entre la version d'origine et la Remastered sur PS5, en sachant qu'il y a fort à parier que la mouture PC jouira de textures plus fines, d'un menu optionnel de gros niveau, et pourquoi pas, de DLSS et de FSR 2, peut-être du ray tracing, ce qui serait une première pour Sony qui n'a fait que des portages sous DX11 jusque là, mais qui l'a fait de manière exceptionnelle si vous avez essayé les jeux déjà parus. Par contre aucune date pour ces deux titres à venir sur PC. (Source)