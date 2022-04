Relativement conformément à la dernière version de sa roadmap, Noctua a présenté son nouveau « 120 mm dual tower cooler », qui porte désormais un nom officiel : NH-D12L ! Derrière ce nom se cache ce que l'on peut considérer comme étant une version miniaturisée d'un NH-D14/D15, avec deux tours et un ventilateur central pris en sandwich. L'objectif de ce NH-D12L est double. D'une part, il s'agit d'offrir un ventirad de catégorie 120 mm moins haut que les autres du catalogue de Noctua. Ainsi, le nouveau venu affiche une hauteur de seulement 145 mm, soit 13 mm de moins que les autres modèles 120 mm, ce qui facilitera forcément son intégration, notamment dans les nombreux boitiers n'acceptant guère plus qu'un ventirad de 150 mm, quand ce n'est pas moins, et ce avec un design asymétrique et « compact » permettant aussi de limiter les autres problèmes de compatibilités potentiels, comme avec les grands modules de mémoire.

Deuxièmement, le NH-D12L se doit aussi d'avoir des performances de haut niveau, présentée comme supérieures à celles d'un ventirad 92 mm de la maison. Selon Noctua, son nouveau modèle ne serait pas loin d'atteindre les performances de son flagship 120 mm NH-U12A, surpassant au passage le NH-U12S. Pour ce faire, le NH-D12L profite aussi d'une nouvelle version au cadre arrondi du célèbre NF-A12x25, elle se nomme NF-A12x25r et arrive dans le commerce au détail par la même occasion. Ses caractéristiques techniques sont inchangées par rapport au modèle 120 mm phare du fabricant autrichien, il performera donc exactement de la même manière. En revanche, sachez qu'il n'est pas adapté pour être installé sur l'emplacement 120 mm d'un boitier, sa fixation customisée étant de 93 x 83 mm au lieu du standard 105 x 105 mm.

En bref, l'ensemble affiche des dimensions de 125 x 113 x 145 mm et pèse 700 g sans ventilateur. Avec ventilo, les dimensions ne changent pas (à moins d'y installer un second ventilateur, ce qui est possible, mais il sera du coup assis soit sur le panneau des I/O de la mobale ou sur la RAM), mais le poids passe à 890 g. À titre indicatif, un NH-D15 en fait 1000 g à poil et 1320 g avec ses 2 ventilos. Le NH-D12L possède une base en cuivre, 6 caloducs en cuivre soudés à l'aluminium des nombreuses ailettes des deux radiateurs, le tout plaqué de nickel. Comme pour les autres références du fabricant, la fixation est assurée par le système SecuFirm2 et de ce fait la compatibilité est de mise avec tous les sockets mainstream récents d'Intel et d'AMD, y compris LGA1700 et même le futur socket AM5. Le bundle inclut aussi un adaptateur LNA NA-RC14 et de la pate thermique NT-H1 (mais pourquoi ne pas y avoir mis la NT-H2 ?).

Pour finir, sachez que la garantie du NH-D12L est de 6 ans à l'image de tous les autres ventirads de Noctua. Il faudra compter avec un tarif de 89,90 €, ce qui est peut-être un peu plus élevé que ce que certains auraient pu anticiper, c'était ni plus ni moins le MSRP du NH-D15 en 2014. Le prix conseillé du NH-U12A est de 99,90 € (mais celui-ci est un peu plus lourd et vient avec deux NF-A12x25). Néanmoins, il semble impossible aujourd'hui de trouver l'un ou l'autre sous les 100 € en France. Attendons de voir les test pour décider si ce nouveau NH-D12L en vaut réellement le coup. Mais il est assez évident que celui-ci se destine avant tout à une public bien précis et n'a pas vraiment vocation à faire de l'ombre à l'offre existante de Noctua.