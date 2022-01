Les feuilles de route aussi ce n'est plus ce que c'était (c'est bien connu, tout était toujours mieux avant), chez Noctua également elles n'ont de cesse de changer et généralement pas dans le bon sens. Au moins, on appréciera tout de même toujours son existence et le fait qu'elle soit publique, ce qui est très rarement le cas ailleurs. Justement, elle a très récemment été mise à jour, sa première pour l'année 2022, l'occasion donc de se (re)faire une petite idée de ce que le fabricant à plus ou moins prévu pour l'année. Si l'on se souvient encore de l'édition janvier 2021, il y a un paquet de trucs que Noctua aurait dû lancer l'année dernière, par exemple les ventilateurs blancs, le hub pour 8 ventilateurs, le ventilateur de bureau, le convertisseur 24 V vers 12 V, la prochaine génération de ventilateurs 140 mm et le NH-D15 next-gen ! Toutes ces choses ont progressivement été décalées au fil des mois de 2021, pour finalement être assez rapidement reléguées en 2022. Nous sommes maintenant en 2022, et alors, que faut-il espérer ?

Tout d'abord, on remarquera l'apparition d'une nouveauté imminente sur la feuille de route, il s'agit d'un refroidissement double tour 120 mm. Il n'a pas encore été baptisé et c'est la première fois qu'on en entend parler. De quoi pourrait-il bien s'agir ? En ce qui nous concerne, on imaginerait très bien un mini NH-D15 ou un double NH-U12 si vous préférez, monté de deux NF-A12x25 ! Ou s'agirait-il peut-être plutôt d'un NH-D15 Redux ? En tout cas, c'est au programme du 1er trimestre, on ne devrait donc pas trop tarder à en savoir plus. Noctua a également prévu de nouveaux refroidissements spécifiquement conçus pour la nouvelle génération de Xeon de chez Intel. En effet, Q3 2022 colle avec la fenêtre de lancement anticipée pour Sapphire Rapids-X.

Pour ce qui est des nouveautés plus notables, il faudra toutefois encore être patient, à supposer que la roadmap n'évolue plus entre-temps, ce qui semble difficile à croire considérant l'historique. Mais bon, il faudra bien finir par y arriver... Ainsi, les 140 mm next-gen — présumés des NF-A14x25 au Sterrox — ont été fixés pour Q3 2022, et franchement, on espère que ce sera la bonne cette fois-ci ! Idem pour les ventilateurs blancs et le NH-D15 nouvelle génération, qui ont tous deux été programmés pour Q4 2022. Cette proximité avec 2023 n'inspire toutefois pas particulièrement confiance. Toutes les nouveautés citées dans ce paragraphe avaient été dévoilées au Computex 2019... Allez savoir ce qui pousse réellement Noctua a prendre autant de temps pour les commercialiser. Bon, on sait bien que Noctua est plutôt perfectionniste avec son travail et la pandémie est certainement aussi passée par là, mais là, ça commence tout de même à faire un peu long. M'enfin, on verra bien, hein !