Et voici que se (re)pointe la RTX 3070 Ti 16 Go (et une RTX 3060 Ti version GA103 en prime)...

La RTX 3070 Ti 16 Go avait longtemps fait partie des mêmes rumeurs rapportant l'existence des RTX 3090 Ti et RTX 3080 12 Go. Ces deux dernières s'étant concrétisées (enfin, la bruit court que la production de la RTX 3090 Ti aurait été mise en pause), on peut en déduire que la RTX 3070 Ti 16 Go ne va plus tarder à suivre. Il se trouve qu'elle aurait même déjà dû être lancée en décembre dernier, puis ce 11 janvier, mais elle aurait donc été repoussée par deux fois. En tout cas, à ce stade, plus rien ne nous surprendra. Cela fait maintenant un bon moment que le marché du GPU est parti en sucette et donc autant de temps que logique et cohérence ont bel et bien cessé d'exister dans les gammes de GPU... Clairement, la motivation actuelle des constructeurs n'est pas d'avoir un catalogue propre et bien rangé, l'objectif (inavoué) semble bel et bien être de lancer sur le marché tout et n'importe quoi avec toutes les puces à disposition, fonds de tiroirs inclus, et tant pis si ça n'a plus vraiment de sens et qu'on s'y perd. De toute façon, dans un contexte où la grande majorité des cartes sortant des usines sont écoulées quasiment dans l'instant, cela n'a aucune importance.

Lancée dans l'indifférence la plus totale, la RTX 3080 12 Go ne fait d'ailleurs que renforcer ce sentiment, avec son GA102 possédant 8960 CUDA cores et une configuration mémoire empruntée à la RTX 3080 Ti. Ce n’est pas vraiment mieux chez AMD, notamment avec sa RX 6500 XT, dont le port PCIe 4.0 x4 et l'absence de plusieurs fonctionnalités font très clairement penser à une carte qui aurait probablement été bien mieux à sa place dans le segment mobile, et c'est peut-être bien ce qui était prévu au départ, allez savoir ! Mais comme le marché de la carte graphique desktop est insatiable, tous les coups sont permis, même celui de faire croire aux joueurs qu'efforts sont faits derrière les rideaux pour leur apporter plus de cartes... Entre NVIDIA, ses cartes CMP et ses GPU LHR « pour défendre le joueur », et AMD qui nous affirme que la RX 6500 XT a été optimisée précisément pour être mauvaise en minage, on a vraiment du marketing de champion des deux côtés. (Ne partez pas, ce n’est pas fini, la suite sous l'image)

Ne sommes-nous pas tous Penny à ce stade ?



Breeeeef ! Fini le « ouin ouin », passons enfin au sujet du jour. Tout ça pour dire qu'il y aura sans aucun doute aussi une RTX 3070 Ti 16 Go bientôt au menu pour les mineurs. Elle aura donc 16 Go de GDDR6, soit le double de la RTX 3070 Ti originale. Mais en aura-t-elle toujours le GA104 avec ses 6144 CUDA cores ? Ou plus ? Un GA102 fortement castré ? Considérant la nature de la RTX 3080 12 Go, l'interrogation est en tout cas parfaitement légitime ! Vu l'augmentation conséquente de la mémoire embarquée, il semble garanti qu'elle aura au moins aussi une consommation supérieure à la RTX 3070 Ti.

Comment sait-on qu'elle « existe » ? Tout simplement parce qu'ASUS et GIGABYTE ont soumis un paquet de référence auprès de l'EEC (ici pour le premier, ici pour l'autre) - dans le cas de GIGABYTE, c'est d'ailleurs le second service, le premier remonte à décembre. Évidemment, ça ne veut pas dire que ces cartes existeront, ça indique tout au plus que les fabricants ont l'intention d'en lancer et qu'ils préparent donc le terrain en attendant le feu vert éventuel de NVIDIA. Mais si la RTX 3070 Ti 16 Go devait un jour arriver, il y a de très fortes chances qu'elle sera lancée exactement de la même manière que la RTX 3080 12 Go. Après tout, pourquoi s'embêter avec une campagne promotionnelle couteuse pour une carte qui n'aurait sans doute jamais existé en temps normal et dont les stocks disparaitront de toute façon presque en un seul rafraichissement de page... Les partenaires feront leurs petites annonces, et puis basta.

Ah et sinon, sachez que le bruit court aussi sur l'arrivée d'un nouveau variant... Non, pas du COVID (haha, oui ok, trop nul), mais de la RTX 3060 Ti ! Ça en serait le troisième. Rassurez-vous, la fiche technique ne devrait pas changer, toutes les spécifications resteraient identiques, mais le GPU embarqué serait un GA103-200 (une version du GPU déjà utilisé pour la RTX 3080 Ti mobile) à la place du GA104 original. Elle a été identifiée via son ID 2414, désormais référencé dans les derniers pilotes du Caméléon. Un identifiant qui semble correspondre à ce qui avait déjà été enregistré dans la base de données des PCI Device ID.

Quel en serait donc l'intérêt ? Eh bien, il se dit que l'approvisionnement de la RTX 3060 Ti serait particulièrement mauvais (comprendre, pire que celui des autres) depuis son lancement, à tel point que les fournisseurs n'en auraient pas vu passer depuis longtemps. La priorité serait apparemment donnée à la production de la RTX 3070, exploitant le même GPU, mais qui est certainement une carte plus rentable. En utilisant un GA103, NVIDIA sera donc peut-être en mesure d'apporter plus de RTX 3060 Ti sur le marché. Cool. (Source : VideoCardz 1, VideoCardz 2)