NVIDIA avait promis de lancer son pilote vendredi, et ce fut fait. Les 511.23 marquent les débuts de la nouvelle branche R510. Ils apportent le support optimal pour le jeu vedette God of War, ce qui inclut le DLSS, et Reflex. En outre, Rainbow Six Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT et Monster Hunter Rise profitent des derniers raffinements de la part des verts.

DSR pour tous les verts

L'autre promesse, tenue, c'est l'arrivée du DLDSR, une technologie de downscaling via IA via les tensor cores, qui calculent une image 2.25 fois plus élevée que la définition de votre écran, et par un filtre de downscaling, l'adapte à votre écran pour une qualité meilleure, mais aussi des performances plus élevées que les DSR qui tirent sur les cuda cores. Si vous avez une RTX, essayez le DLDSR, sinon tentez le DSR, c'est quand même un truc qui offre un rendu meilleur et vous permet de vous passer d'antialiasing. Notez que chez AMD, l'équivalent au DSR se nomme VSR, pour Virtual Super Resolution.

DLDSR pour les RTX

Avec ce pilote, est ajouté le support du Dynamic Refresh rate pour Windows 11, CUDA 11.6, quelques extensions OpenCL, et un nouveau compilateur OpenCL. Ici Cognacq-Jay, à vous les studios disait Léon !