Alors que les marques ont généralement surtout tendance à se diversifier en sens inverse, c'est-à-dire de se lancer dans le refroidissement à eau, Cougar a décidé d'ajouter deux ventirads à son catalogue dédié au cooling (qui comporte déjà 3 gammes d'AIO, dont le Helor 240/360). Le premier se nomme Forza 50, une construction plutôt élégante (mais il faut noter que les images sont de simples rendus) composée d'un radiateur de taille moyenne, traversé par 4 caloducs en cuivre plaqué nickel de 6 mm d'épaisseur se rejoignant dans une base HDT (direct-touch). Le Forza 50 n'est pas si petit, puisqu'il mesure tout de même 155 mm de haut, 135 mm de long et 50 mm de large, le tout pour 569 g sur la balance, et 792 g en y ajoutant son ventilateur MHP120.

Ce dernier est un moulin de 120 cm avec des dimensions parfaitement standards et un branchement 4 pins PWM classique, un modèle « Extremely Hyper Fan » comme le décrit si modestement Cougar. Avec son roulement Hydro Dynamic Bearing et ses 9 pâles, le MHP120 pourra mouliner entre 600 et 2000 tr/min, et sera capable de déplacer 143,53 m3 d'air par heure et possédera une pression d'air plutôt impressionnante de 4,24 mm H2O. Mais parce qu'on a rien sans rien, sa nuisance sonore a été évaluée à 31,61 dBA à vitesse maximale, ce qui est très loin d'être silencieux. Accessoirement, sachez que si un seul ne vous suffit pas, il sera toujours possible d'en attacher un second (qu'il vous faudra évidemment acheter séparément) sur le radiateur du Forza 50. Enfin, sachez que tous les sockets mainstream d'Intel et d'AMD seront compatibles, même le LGA1700, mais pas de TR4 ou sTRX4 (comme quoi, il n'y a pas qu'AMD qui a abandonné ces plateformes...).

Bon, et qu'aura-t-on avec le Forza 85 ? Tout simplement un radiateur plus gros, pardi ! L'offre prend toujours sous la forme d'un radiateur simple tour, sauf que l'ensemble fait cette fois-ci 160 mm de haut, 135 mm de long et 110 mm de large, possède 6 caloducs, et ça pèse 958 g à nu et 1160 g avec le même ventilateur MHP120 ! Déjà un sacré stück comme on dirait chez nous en Alsace. Tout le reste est identique, des matériaux, au système de fixation, à la compatibilité avec les sockets, ou encore la possibilité d'y coller un second moulin, c'est la même que pour le Forza 50.

Forcément, le Forza 85 sera logiquement plus cher que le Forza 85, mais on ne connaît encore le prix ni pour l'un ni pour l'autre. Pour l'occasion, relevons tout de même la très forte ressemblance du Forza 85 avec le Scythe Mugen 5, un peu comme si quelqu'un avait un peu copié le devoir de l'autre... Dans l'ensemble, en dépit d'une apparence a priori assez "premium", les Forza ne semblent pas sortir de l'ordinaire. On verra bien ce que les tests en diront !