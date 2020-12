Dans l'année, une nouvelle version du célèbre Mugen 5 avait été repérée sur le net. Le constructeur Scythe est bien connu pour ses solutions de refroidissement et la marque nous avait présenté en 2019 un nouveau Fuma 2, du gros dual-tower bien performant sur le papier. Ce n'est pas tout, puisqu'une version Black du Mugen 5 devait arriver, sans trop de précision, dans le courant de l'année. C'est en janvier dernier que la société a lancé le Mugen 5 BLACK RGB Edition, une réédition plus valorisante de son produit phare, qui finalement sera passé par vraiment pas mal de variantes, lorsque l'on se rappelle encore du Mugen 5 ARGB Plus avec ses deux moulins. Le Mugen 5 BLACK est donc désormais officiel et devrait sortir en mars 2021 en Europe, pour un tarif de 47 euros environ. Nous allons donc détailler quelque peu cette référence ensemble.

Eh oui, beaucoup d'entre vous avez dû passer à côté de ce refroidisseur, qui à vrai dire reste réellement classique et n'apporte pas grand-chose par rapport à ce que l'on a pu voir sur les Mugen. Ce radiateur fait exactement 154.4 mm de haut pour une masse de 890 grammes, un beau bébé qui devrait réussir à refroidir la plupart des processeurs du marché. On reste sur 6 caloducs, avec cette fois-ci des capuchons pour améliorer le côté esthétique de l'engin. Le top est recouvert d'une plaque noire, de quoi rendre plus sobre l'ensemble. Le ventilateur Kaze Flex 120 mm PWM viendra souffler sur les ailettes et assurer la dissipation thermique, avec une vitesse de rotation de 1500 tr/m pour des nuisances sonores de 29,75 dBA. Le package embarqué est assez complet, vous aurez le droit bien entendu à divers kits de fixations - normal - mais aussi à un tournevis compact ainsi qu'à un tube de pasta, pas besoin de repasser à la caisse sur ce point, à moins que vous ne souhaitiez utiliser un modèle plus performant.

Ce produit se retrouve compatible avec l'ensemble des sockets plus ou moins modernes comme les LGA775, LGA115X, LGA1366, LGA2011/2011-3 et LGA2066 pour Intel. Chez AMD, on pourra le monter sur du AM2, AM2+, AM3, AM4, FM1, FM2 et FM2+ (presque tout en gros). Face à la concurrence, on pourra le confronter à titre d'exemple au très bon Cryorig H5 Ultimate/Universal ou bien au pas mal prisé DeepCool GAMMAXX GT. Cette nouvelle mouture de chez Scythe pourra répondre à bien des utilisations, si vous êtes intéressés par ce SCMG-5100BE, alors armez-vous de patience, 2021 c'est bientôt quand même !