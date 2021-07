Après le Frost Commander et le Frost Spirit, voici encore un nouveau signe de vie de Thermalright en 2021, ça commence à faire beaucoup ! Point de gros morceau de métal aujourd'hui, mais un bout beaucoup plus modeste et à l'horizontale. Oui, il s'agit bien d'un ventirad top-flow et low-profile, il se nomme AXP90-X36 Black et s'agit donc d'une nouvelle édition noire de l'AXP90-X36.

Dans la gamme AXP90, le chiffre à la fin est le premier indice à retenir pour savoir exactement à quoi s'en tenir et le 36 indique ici que cette édition de l'AXP90 ne fait que 36 mm de haut ! Rappelons que dans la famille il existe aussi l'AXP90-X53, l'AXP90-47 et l'AXP90 tout court — dont une version bien lourde tout cuivre pour ce dernier. Enfin, l'autre chiffre à retenir est 90, qui est là pour nous dire que son ventilateur fait 90 mm de diamètre.

Le design reste donc inchangé par rapport au modèle portant les couleurs traditionnelles, le radiateur avec son ventilateur mesure 95 x 94,5 x 36 mm et pèse 230 g. Il possède toujours 4 caloducs de 6 mm de diamètre en cuivre et plaqués de nickel, faisant contact indirectement avec l'IHS du CPU via une base en cuivre. Le tout est ventilé par un TL-9015B de la marque — noir et sans RGB, naturellement. Ce dernier peut monter assez haut dans les tours, jusqu'à 2700 tr/min, de quoi déplacer 42,58 CFM d'air, avec une nuisance sonore très optimiste de seulement 22,4 dBA. Enfin, les sockets compatibles sont LGA1200, LGA115x et AM4.

Pas de prix, mais on image qu'il devrait se situer dans la 40aine d'euros, en supposant qu'il trouvera bien son chemin vers chez nous — au pire des cas, il faudra aller le chercher sur Aliexpress. Notez que Thermalright propose aussi depuis peu un AXP90-X47 tout en blanc, peut-être en fera-t-il un jour de même pour celui-ci.

Bien entendu, des alternatives top-flow low-profile en noir existent aussi déjà ailleurs. Chez Cryorig, celle-ci se nomme C7-G, mais il fait toutefois 47 mm de haut. Chez Noctua, la solution se nomme NH-L9i, en circulation en beige et bordeaux depuis la fin du monde (2012) et qui existe en version chromax.black depuis 2019.