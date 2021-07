NINTENDO vient d'officialiser la dernière, et du coup la prochaine Switch. Les rumeurs les mois passés laissaient apparaitre, via diverses sources vendeuses de moufles, que le prochain SoC de la console permettrait de faire mouliner le DLSS sur celle-ci. Pour le coup, NINTENDO a fait du Intel de l'époque Skylake, on garde le même SoC. Du coup, pas de meilleurs graphismes ou de patate, on reste sur les bases de la machine originelle. La mémoire interne passe à 64 Go, le son est amélioré, encore qu'une console portable n'est pas une enceinte Bluetooth haut de gamme, le son est bien souvent le parent faible et ça ne gêne pas plus que ça.

La seule véritable nouveauté, c'est la disparition de l'écran d'origine au profit d'une dalle OLED Samsung de quasiment mêmes dimensions et définitions. On passe sur du 7" OLED affichant 1280 x 720 pixels, venant du 6.2 pouces pour 1280 x 720 pixels sur LED. Et globalement c'est tout comme différences. Pour enjoliver ses productions, le japonais a donc décidé de changer l'écran, et c'est quand même une bonne chose. 0.8" de plus, ça fait 2cm de plus en diagonale, sur l'image vous verrez qu'en fait les bordures sont beaucoup plus étroites.

Au final, le 8 octobre prochain, et ce pour 349 $, vous pourrez l'acquérir. La date est importante, son choix est dicté par l'arrivée du prochain Metroïd. Si on espère que la dalle sera résistante au temps et plus réactive, mieux que le LED, on ne peut s'empêcher de penser qu'un SoC plus violent aurait donné à la console un statut de bijou technologique et un monstre de fun. Là, c'est plus un gros refresh, un semi-refresh !