Et voilà, SilverStone a commercialisé son Alta F12, une nouvelle création qui avait déjà été aperçue et beaucoup couverte lors du CES 2020, c'est-à-dire il y a un bon bout de temps. Quelle est donc la particularité de cette nouvelle tour ? Eh bien, sous son design discret rappelant assez les lignes de la série Fortress - comme le FT04 de 2013 et le FT05 de 2014 - se cache un boitier moyen tour incarnant la troisième génération de caisses à hardware exploitant la fameuse conception en « cheminée » de SilverStone - que nous avions eu l'occasion d'explorer nous-mêmes avec le Lucid LD03 de la marque en 2019 et que le fabricant avait introduit pour la première fois avec le Raven en 2013.

Comme les autres boitiers dans cette catégorie, l'Alta F1 se distingue par une disposition intérieure tournée de 90° pour un flux d'air parfaitement vertical, le hardware et ses I/O pointés vers le haut, avec la prise d'air uniquement réalisée par le bas (ici par 3 ventilateurs de 140 mm fournis) et évacuée essentiellement par le haut. La nouveauté ici, c'est l'ajout d'un compartiment additionnel dans la partie supérieure du boitier, permettant d'ajouter 3 moulins et même un radiateur de 360 mm si le coeur vous en dit. Une ouverture a naturellement été prévue pour pouvoir faire sortir les câbles branchés à la carte mère. L'alimentation aussi a changé de place et se trouve cette fois-ci collée dans la partie arrière du boitier.

Différent ne veut jamais dire plus efficace et meilleur, il n'a jamais vraiment été prouvé que cette conception offrait des avantages très notables à l'usage en matière de refroidissement. Mais si vous aimez avoir un boîtier pas du tout comme les autres, ce genre de solution est potentiellement faite pour vous, il suffit d'y mettre le prix ou d'attendre une déclinaison peut-être un peu moins haut de gamme, comme SilverStone le fait assez souvent.