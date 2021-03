Nous vous les avions déjà présentés en janvier, le MasterAir MA624 Stealth une première fois au début du mois suivant son apparition en Chine, puis une deuxième fois, cette fois-ci aussi en compagnie du MasterAir MA612 Stealth à la fin du mois lors de l'annonce officielle du fabricant pour ses grandes nouveautés 2021 ! Ainsi, nous n'allons évidemment pas nous vous faire subir à nouveau les présentations (comprendre, on a mieux à faire aussi, hein).

Rappelez-vous seulement que le premier est un ventirad (tout en noir) composé de deux gros rads avec 6 caloducs et montés de deux 140 mm SickleFlow en Push-Pull. En somme, un concurrent direct du NH-D15 chromax.black de Noctua et le prix a d'ailleurs clairement été aligné sur lui, puisque nous savons à présent que le Cooler Master coûtera tout de même 104,99 €. Oui, ouch !

Enfin, le MA612 Steath est plus modeste en taille, un seul dissipateur (intégralement en noir aussi), mais toujours 6 caloducs, et cette fois-ci deux moulins SickleFlow de 120 mm. Ici aussi, Cooler Master a eu la main très lourde avec la tarification, puisqu'il faudra compter avec 99,99 € pour la version lumineuse et 84,99 € pour la version vraiment Stealth. Tremblez, be quiet! et Noctua... ou pas !