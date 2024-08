Avec sa pâte thermique CryoFuze 5, Cooler Master veut vous initier à la peinture

Les tubes de pâte thermique finissent souvent par traîner dans un tirroir, souvent avec encore une belle quantité de produit à l’intérieur. Cooler Master explore une piste intéressante pour leur donner une seconde vie : la peinture.

Six tubes, six coloris

Il y a quelques mois, l’entreprise a lancé en Chine la CryoFuze 5. Elle est désormais référencée sur le site anglais de la marque sous l’appellation CryoFuze 5 Prism. Et une fois n’est pas coutume, la boîte contient carrément six seringues de 3 grammes chacune, pour autant de teintes différentes.

On recense ainsi du blanc, du gris, du bleu, du vert, du jaune et du rouge. L’intérêt d’avoir de la pâte thermique colorée et en telle quantité ? Peindre, pardi !

Just a happy little landscape, thanks to our Cyrofuse thermal paste.????@AORUS_NA #pcmr pic.twitter.com/1Tki9alnVc — Cooler Master (@CoolerMaster) August 27, 2024

C’est en tout cas le loisir suggéré par la marque dans la vidéo ci-dessus publiée sur le réseau social X. On y voit un individu préparer sa petite palette de peinture puis barbouiller un processeur Intel Core de 13e génération, autrement dit un Raptor Lake. Nous avons un sens esthétique assez limité, mais à première vue, le résultat final ressemble plus à une croûte qu’un à tableau de maître. Ceci dit, en principe, un ventirad doit venir comprimer et dissimuler cette œuvre. En tout cas, en matière de refroidissement, nous sommes loin de la recommandation « grain de riz » déposé au centre du processeur. Surtout, en cas d’application sur l’ensemble de l’IHS, mieux vaut badigeonner une fine couche de manière uniforme ; pour rester dans le thème, réaliser un aplat plutôt qu’un empâtement.

En dehors de ce cas particulier, nous avouons n’avoir aucune idée de l’intérêt d’une pâte thermique colorée… l’entreprise non plus, puisque son autre argument est le suivant : « Cooler Master réunit les six couleurs en un seul pack pour donner vie à une partie habituellement banale de la construction d'un PC ». Vous pouvez consulter la page consacrée à cette CryoFuze 5 sur le site de Cooler Master.