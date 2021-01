Il y a de la fuite pour aujourd'hui et c'est chez Cooler Master que cela se passe ! Oui, c'est un ventirad qui pour le coup a dévoilé ses formes - pulpeuses - sur le net. La marque est assez calme en ce moment et à part la petite folie de collaboration avec la console KFC, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pourant, nous avions pu tester ces derniers temps pas mal de matériel de la société, par exemple avec le Mastercase NR200P ou bien le MM720. Pour cette fois-ci, nous allons traiter de refroidissement, avec la fuite d'un gros dual-tower sur le site d'un revendeur nommé RAMBOXS. C'est toute une palanquée d'informations qui nous arrivent, avec des spécifications de taille pour le coup.

Il fut un temps ou dual-tower était uniquement synonyme de Noctua, Alpenföhn ou Prolimatech. Désormais, la plupart des sociétés lancent leurs modèles en réponse aux modèles phares de certaines sociétés, comme le Dark Rock Pro 4 de chez Bequiet! ou bien le Noctua NHD15. Au tour de Cooler Master de proposer sa mouture moderne, nommée MA624, au look très sobre. Nous sommes face à un format double-tour très imposant, aux dimensions de 144,9 x 153,2 x 160 mm, avec six caloducs de 6 mm plaqués nickel ainsi qu'une base en cuivre. Les ventilateurs embarqués sont des SickleFlow 140 et 120 mm de la société, ceux-ci pourront accélérer en théorie à 1400 tr/m et seront doté d'un roulement de type "Rifle Bearing", pour des nuisances de 27 dBA ainsi qu'un débit d'air de 62 CFM.

Malheureusement il n'y a pas d'avantage d'informations, mais nous savons que ce radiateur sera compatible avec la plupart des sockets récents, comme le LGA2066, LGA 1200, LGA 1151, AM4, AM3/AM3+ et FM2. Esthétiquement, le produit est plaisant, tout est noir et le radiateur se voit muni d'un cache en métal de même couleur. Cela fait donc une belle concurrence sur le papier au Chomax Noctua ou bien aux modèles très sobres de chez Bequiet!. Au niveau des tarifs affichés, pour le moment la vente en Chine a été proposée à 101$ avec une garantie de deux ans, ce qui colle à ce que l'on peut attendre comme niveau de prix pour un gros modèle de ventirad.