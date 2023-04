Test • Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2

Du mieux pour le TD500 Mesh ?

Vous connaissez sans doute déjà le Masterbox TD500 Mesh, non ? Ce boîtier gaming aéré et bon marché signé Cooler Master passe la seconde et sort en V2. Cette nouvelle évolution ambitionne de s'imposer comme un incontournable pour les gamers en quête de performances et de style. A-t-il tout ce qu'il faut pour y arriver ? C'est ce que nous allons voir sur le Comptoir du Hardware.