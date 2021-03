L'impasse d'AMD concernant les APU desktop sera-t-il en mesure d'être fermé ? Le géant rouge avait zappé les Renoir 4000G AM4 de la vente au détail pour les réserver aux seuls intégrateurs. Au final, le marché montre une indisponibilité quasi chronique de tout autre APU depuis les R3 2200G et R5 2400G, incluant les Athlon 3000G et 2x0, si vous voulez un APU AMD, il faut bien souvent se rabattre sur un CPU Intel basse consommation avec un iGPU.

On espère réellement qu'AMD ne commettra pas deux fois la même erreur avec les APU Cezanne 5000G. En tout cas, on a appris des choses avec le premier sample de présérie qui se retrouve sur la bay. Ce serait le petit 5300G, avec 4 coeurs et 8 threads, pédalerait à 3.5 GHz, mais nous vous rappelons que ce n'est pas une version commerciale, peu de risques que cela reste en l'état. Son OPN est 100-000000262-30_Y, et ça vous fait certainement une belle jambe de le savoir. Sur CPU-Z 1.95, score simple thread, il affiche pour l'instant 570 points, contre 600 et des broutilles au 5800X, donc Zen 3 n'a donc pas perdu son ADN en récupérant un iGPU Vega. En revanche, il semble conserver les 8 Mo de cache L3, alors que des fuites semblaient indiquer un doublement par rapport à Renoir. À moins que ce soit une spécificité du petit 5300G, dont ne souffriront pas les références plus élevées ? Sur Cinebench, les scores sont bons comme vous allez le découvrir sur la source vidéo, le CPU a autant de points que deux Xeon X5650, des Nehalem offrant au total 24 threads.

Il ne manque plus qu'une date de lancement, il y a de fortes chances que ce soient parmi les plus puissants, idéal pour monter de petites bécanes puissantes et homogènes. Qu'il semble loin, Llano !