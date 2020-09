Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Cryorig ces derniers temps. La dernière actualité à son sujet sur le Comptoir causait d’un ventirad low profile tout de noir vêtu assez sympathique et remonte à un an déjà. Notre dernier test d’un produit de la marque date de 2018, il s’agissait de son bloc 100 % cuivre C7 CU parfait pour une plateforme mini-ITX, tandis que son flagship ventirad R1 Ultimate — un concurrent sérieux des NH-D14/D15 — était apparu en 2014 ! Bref, ça ne bouge pas des masses dans cette maison, il parait d’ailleurs que l’avenir de la marque était jusqu’à présent encore très incertain. Mais avec cette nouvelle annonce, Cryorig montre peut-être que le pire est passé !

D’une part nous avons le Cryorig R5, un ventirad monotour, qui est à peu de chose près la moitié d’un R1 avec des dimensions réduites de 162,8 x 97,8 x 140 mm, 6 caloducs (contre 7 sur le R1) de 6 mm, un radiateur avec 48 ailettes, une base en cuivre et un poids à nu de 580 g, ou 892 g avec ses ventilateurs. Le R5 conserve la double soufflerie 140 mm, des ventilateurs circulaires capable de mouliner entre 700 et 1300 tr/min pour donner jusqu’à 76 CFM et 23 dBA, le tout avec une pression statique de 1,44 mmH2O — des caractéristiques assez identiques à ceux fournis avec le R1 Ultimate.

Enfin, en dépit de ses deux ventilateurs, le format monotour permet au R5 de n’avoir aucun problème de compatibilité avec les modules de DRAM les plus hauts, peu importe la plateforme. Il parait qu’il pourra dissiper l’équivalent d’un TDP de 200 W, à opposer aux 250+ W du R1 Ultimate. À voir s’il arrivera à titiller ne serait-ce qu’un peu l’excellent NH-U12A de Noctua.

Proposé en noir/blanc ou noir/noir.

On assiste également à l’introduction du Crona 120, un ventilateur 120 mm haute pression statique à l’aspect moderne mélangeant un cadre circulaire assez proéminent, complété par un cadre carré plus fin pour assurer la fixation avec des patins antivibrations. Selon Cryorig, l’objectif premier du design était de créer une « structure d’éclairage 3D », en gros pour ne pas gêner la diffusion des LEDs RGB planquées tout autour de l’hélice… Ok, mais pas de quoi faire rougir un UNI FAN chez Lian Li.

Un seul ventilo pèse 157,1 g, fonctionne entre 400 et 1700 tr/min pour un déplacement d’air au mieux de 60,6 CFM, un maximum de 29,7 dBA et une pression statique de 2,65 mmH2O. ARGB oblige, le kit comprend un contrôleur et une télécommande pour le réglage de 14 effets lumineux, à moins de préférer une gestion via l’écosystème RGB de la carte mère. Pour son roulement, Cryorig mentionne un High Precision Low Noise bearing, celui qui équipe déjà la majorité de ses ventilateurs, une appellation très marketing et donc très vague qui ne dit absolument pas ce qui se cache en dessous. Les ventilateurs HPLN existants de Cryorig n’étant pas des plus silencieux ni des plus performants, l’ont penchera vers une variante type sleeve bearing.

On termine par une bonne nouvelle pour les propriétaires d’un matos de la marque ! Apparemment sur demande répétée de sa clientèle, Cryorig s’est enfin décidé à commercialiser des kits de pièces de rechange pour ses ventirads, par exemple backplate multisocket, clips de fixation des ventilateurs, vis et câblage (des équipements que certaines marques peuvent parfois proposer gratuitement). Cryorig n’a encore annoncé aucun prix ou de date de disponibilité pour aucun des nouveaux produits, on suppose que ça ne saurait trop tarder, surtout si la marque espère vraiment faire un come-back sur la scène du refroidissement PC.