Après les high flow de chez Aqua Computer, le tour est venu aux trublions de Slovénie, a. k. a. EKWB, de dévoiler des indicateurs de flot on ne peut plus haut de gamme. Le principe du bousin ? Loin de toute électronique faramineuse, un simple moulin saura vous indiquer avec plus ou moins de précision la puissance de votre pompe.

Enfin, sans électronique... la messe est un peu trop vite dite, car le RGB est tout de même présent, très exactement du D-RGB, adaptable sur les cartes mères possédant un port du même nom. De référence EK-Quantum Scalar Flow, ces indicateurs sont au nombre de trois : un petit, simple, à caser entre deux tuyaux, et deux plus gros possédants 3 orifices en G 1/4, raccordables sur des pompes, radiateurs, ou sur les embouts d’un waterblock GPU. Pour ces gros-là, deux modèles sont proposés : le premier, top-bottom, permet de se raccorder sur un flux partant d’un embout supérieur pour déboucher sur un côté ; et le second, bottom-top, est conçu pour l’exact opposé.

Pour ce qui est du prix, cela pique beaucoup avec 59,90 € pour les versions top-bottom et bottom -- top, et 37,90 € pour le modèle plus simple, avec une livraison débutant le 15 septembre (pour les deux gros) et dès aujourd’hui (pour le petit). L’addition est d’autant plus salée qu’Aqua Computer a mieux — en matière de fonctionnalités tout du moins, avec une connexion à la mobale pour afficher les RPM et la température — pour seulement 10 € de plus, en dépit d’un design un chouia moins léché. À réserver aux amateurs de configurations sur lesquelles le plus léger détail compte !