MK850, le clavier haut de gamme selon Cooler Master.

Comme beaucoup d’autres acteurs ces dernières années, le « maître du refroidissement » s’est diversifié en long, en large et en travers pour proposer un peu de tout dans son catalogue, nous faisant parfois penser à l’adage « curieux de toux, expert en rien » face aux avalanches de clones techniques entre les acteurs ayant opté pour cette stratégie. Le marché de l’AIO en est souvent un très bon exemple, celui du périphérique gaming n’en est pas loin non plus, ce qui n’empêche que l’on peut toujours y découvrir de très bonnes choses et au moins le choix ne manque jamais.

On verra ainsi dans ce test où se situe ce MasterKey MK850 (à ne pas confondre avec le kit sans-fil de Logitech porteur du même nom) introduit en 2019, l’un des derniers claviers haut de gamme du constructeur trônant au milieu de 43 autres références mécaniques, dont le SK650 que nous avons également déjà passé sur le banc, mais avec une fonctionnalité analogique que les autres n’ont pas !