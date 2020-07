Il faut croire que Cooler Master a tiré la bonne pioche avec son mini boîtier de poche Pi Case 40, dont l’objectif initial de 9000 € du Kickstarter a été atteint en 1 heure seulement et a été surpassé de plus de 1200 % ! Ainsi, la campagne a déjà profité de la promesse de 109 317 € de la part de 2249 participants, et il reste encore 27 jours avant la fin, c’est plutôt pas mal et ça doit certainement faire quelques envieux chez les adaptes de la sphère Kickstarter.

Plusieurs échelons de donations sont proposés, le minimum étant désormais à 23 € pour un Pi Case 40, et jusqu’à 263 € pour un Pi Case 40 entièrement customisé selon vos besoins grâce une session de brainstorming avec l’équipe de développement. Toutes les livraisons sont planifiées pour septembre à venir.

On rappelle brièvement que le Pi Case 40 est un boîtier spécial Raspberry Pi 4 tout en aluminium avec des rebords en TPU et qui est refroidi passivement sur toute la surface grâce au métal relié directement au CPU. Il est aussi compatible VESA — les fixations sont offertes dans la majorité des cas — et tous les connecteurs/prises du Raspberry Pi 4 sont accessibles directement depuis l’extérieur. Le point qui a probablement séduit le plus de monde, c’est l’ajout par Cooler Master d’un bouton d’allumage, inexistant sur le Raspberry Pi et jamais proposé ailleurs. L’interrupteur en question est donc programmable pour exécuter des scripts.

Pour la p’tite histoire, le Pi Case 40 est apparemment le fruit d’un projet open source par des fans de la plateforme chez Cooler Master. Le constructeur explique aussi avoir opté pour un Kickstarter afin d’obtenir tous les commentaires pour faire le meilleur produit comme l’imaginent les professionnels et les amateurs inconditionnels de la chose. Faut croire que ça a marché !