Le format mini-ITX est plutôt répandu dans la communauté hardware, et de plus en plus les gammes sont revues afin de pouvoir y mettre tout ce qui fait l'attirail moderne des PC assemblés à la main : watercooling, une bonne dose de ventilateurs RGB, les GPU à la verticale… Le tout en évitant de rentrer dans le kitch des boîtiers trop lumineux ou qui contiennent plus de verre trempé que d'acier. Car avoir quelque chose de sobre et d'élégant ne devrait pas être rare ou un luxe, et Cooler Master sort deux nouveaux boîtiers dans la famille Masterbox : le NR200 (pour les intégrateurs) et le NR200P (pour la distribution). Ces modèles seront purement prévus pour les formats de carte mère mini-ITX et mini-DTX et les alimentations au format SFX et SFX-L.

Les boîtiers proposent un châssis intéressant, qui peut être démonté sur les 4 faces afin d'accéder plus facilement aux différents éléments qui sont dans votre configuration, la principale différence entre les deux modèles se basant sur la présence d'une façade en verre trempé sur le NR200P. Voulant être aussi performants que les grands modèles, ils pourront supporter jusqu'à 7 ventilateurs et des radiateurs allant jusqu'à 280 mm de longueur. Ces boîtiers font un volume de moins de 20 l, permettent l'utilisation de GPU de 3 slots avec une longueur maximale de 330 mm pour 156 mm de largeur, avec la possibilité de le mettre à la verticale, par contre vous devrez vous contenter d'un espace disponible pour votre radiateur de CPU de 76 mm au lieu des 153 mm de base.

Au passage, le NR200P sera fourni directement avec un riser pour la carte graphique, alors que celui-ci sera optionnel pour le NR200. Les tarifs sont de 79,99 € pour le NR200 (uniquement pour les assembleurs) et de 99,99 € pour le NR200P (pour l'ensemble du marché), et leur disponibilité est annoncée pour début septembre 2020.

Vous pourrez découvrir tous les détails du NR220 et du NR200P sur leurs pages respectives

Selon vos préférences, les boîtiers NR200 et NR200P sont disponibles en noir ou blanc