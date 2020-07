On ne sait plus trop exactement à quoi s’en tenir avec Intel, les rumeurs vont bon train à propos de la prochaine génération de CPU dans la queue, mais aussi déjà la suivante, tant qu’à faire, hein. S’agit-il de faire tourner le moulin pour tenter de faire oublier le retard douloureux du 7 nm du fondeur ? Sans doute, au moins en partie. Néanmoins, outre Rocket Lake et consorts, 2020 doit en principe aussi être l’année du démarrage officiel de la lignée de GPU Xe du fondeur !

A priori cela commencerait en septembre avec la 11e génération de processeurs Tiger Lake embarquant un iGPU Gen12 Xe Graphics, mais il ne faut pas attendre Ponte Vecchio — le premier GPU exascale d’Intel — cette année, puisqu’il a été repoussé à 2021 quand les rendements du 7 nm du fondeur le permettront. Se peut-il qu’Intel ait tout de même encore autre chose au programme en matière de GPU ? Bien sûr, le fondeur a bien expliqué qu’il adaptera les architectures aux procédés éprouvés disponibles, y compris ceux de fondeurs tiers comme TSMC et Samsung.

C’était une sacrée promesse tout de même !

En tout cas, on pourrait enfin en apprendre plus sur Xe Graphics dès le mois prochain, si l’on en croit ce nouveau tweet depuis le compte d’Intel Graphics, mais qui bizarrement a été supprimé bien rapidement. Pour cause de boulette par un Community Manager pas très au fait des derniers événements et des modifs' de roadmap ? Possible.

On rappelle qu’Xe Graphics est le nom choisi par Intel pour ses prochains GPU intégrés et dédiés, on ne sait évidemment pas à quelle ligne de produits le tweet faisait référence. Une présentation (difficile d’imaginer un vrai lancement pour l’instant) « dans 20 jours » nous amènerait au 13 août, soit 3 jours avant le début du salon Hot Chips — durant lequel le fondeur a notamment planifié un blabla par David Blythe (Senior Fellow and Director of Graphics Architecture) sur l’architecture GPU Xe. Coïncidence ?

Ensuite, après Hot Chips, Intel doit aussi tenir un événement virtuel le 2 septembre pour lequel le fondeur a annoncé avoir « quelque chose de gros/grand à partager » (titre !), sans aucun doute du Tiger Lake et pourquoi pas le GPU mobile Xe Graphics DG1. Sûrement pas encore de quoi briser le duopole Nvidia-AMD, mais ce serait toujours un début et on est forcément curieux de pouvoir enfin y jeter un œil de plus près ! (source)