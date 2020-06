Il n’y a pas que la planète qui se réchauffe ni les esprits, les loges de hardware PC aussi dégagent toujours plus de chaleur, malgré l’augmentation de l’efficacité énergétique, relativement compensée par la hausse des performances, et parfois l’aircooling n’y suffit plus. Les solutions type AIO ont largement percé dans nos PC, mais il leur reste encore à se faire une place dans le domaine des serveurs, petits et grands, et y proposer une alternative pour l’adoption toujours plus fréquente du watercooling. Alors, en quoi consistent ces fameux kits d’Alphacool, l’un des grands spécialistes du milieu ?

Il s'agit de 4 kits adaptés aux racks 1 à 4U de serveurs et qui sont compatibles Intel - LGA1200/2011-3/2066 - et AMD - AM4 -, y compris les gros sockets TR4/sTRX4/SP3 et LGA3647 pour le plus gros modèle annoncé comme étant capable de dissiper 2400 W. L’épaisseur du radiateur en cuivre de base NeXxos UT varie de 30 à 60 mm, de même que la taille du ventilateur qui est installé et affichera un diamètre entre 40 et 120 mm, en sachant qu’il sera possible d’en monter jusqu’à 7 ! Forcement, la fiabilité se devant absolument d’être au rendez-vous pour ce type de produit spécialisé, Alphacool ne prend pas de risque et utilise du matos largement éprouvé également côté pompe, un modèle DC-LT 3600 ou DDC310 selon le kit.

De plus, au lieu du PVC habituel, les tuyaux sont en TPE (élastomères thermoplastiques), un matériau censé pouvoir résister à des températures plus élevées et être plus résistant au flambage. Comme tout watercooling, chaque kit est livré prérempli. Il est également possible de les adapter ou d’agrandir le circuit au besoin, par exemple avec un radiateur ou une pompe supplémentaire, ou un GPU.

Les kits sont disponibles auprès d’Alphacool entre 229,95 et 269,95 €. Certes, il s’agit de solutions avant tout orientées « entreprise », mais rien n’empêche de s’y pencher si le besoin se présente. De plus, chaque pièce détachée est également disponible à la vente sur le site du constructeur, qui sait, le facteur de forme réduit de certains composants pourrait peut-être aussi intéresser plus d’un amateur de modding ou de petit PC compact.