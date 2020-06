Si lé débuts de l'architecture Lakefield ne correspond pas vraiment à ce qui était attendu, il faut cependant rappeler qu'une autre architecture plus véloce est prévue pour l'année prochaine chez Intel, avec Tiger Lake et Rocket Lake. Ces familles seront le début d'un renouvellement pour les bleus, avec un 10 nm réservé pour le monde mobile pour l'instant. Mais tant bien que même, Rocket Lake devrait apporter son lot de nouveautés, avec probablement du PCIe 4.0, le Thunderbolt 4 et surtout les premiers iGPU basés sur Xe. Et justement, cela tombe bien puisqu'un premier test de Geekbench vient de tomber sur ce dernier, en utilisant le test avec OpenCL. Ce n'est pas une première, puisqu'un premier benchmark avait été apperçu pour l'architecture Xe, mais en version carte graphique à l'époque.

Et aux premiers abords, cela ne semble pas très joyeux si nous n'utilisons pas de pincettes et que nous ne reculons pas assez pour observer les résultats. En effet, le test donne un score de 6266 au total, ce qui est moins que certains benchmarks pratiqués avec des Orre i7-10700k qui fonctionnent encore avec des Iris 630. Mais il faut regarder tout ce qui peut nous influencer et nous tromper sur les interprétations : la fréquence du Xe est un poil plus faible que l'Iris 630, la quantité de RAM n'est pas exceptionnelle et sa vitesse n'est pas indiquée et surtout, les pilotes ne sont clairement pas achevés, ce qui peut avoir encore une grosse influence à ce stade du développement. Nous pouvons noter tout de même que sur certains points du benchmark, il y a eu des progressions de faites, comme sur le SFFT ou le Particule Physics, donc il nous faudra attendre plus de précision et de maturité pour voir si les promesses seront tenues, ou si l'évolution restera minime. (source : Geekbench)