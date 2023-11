Test • Lian Li O11 VISION

Composé par Thierry C. • 09 Novembre 2023

Vue panoramique pour le PC-O11

Lian li ne cesse de proposer des déclinaisons de son PC-O11. Depuis près de 6 ans, le modèle a gagné en maturité proposant tantôt du volume en plus (ou en moins), tantôt des fonctionnalités. Pas plus tard qu'en septembre dernier, nous vous proposions un test de la version Evo XL du PC-O11 Dynamic. Mais alors, que peut nous proposer la marque cette fois ? De la vue mon capitaine ! Avec le 011 Vision, dites adieux à votre presbytie... Non, vous aurez toujours du mal à lire les petits caractères, mais vous pourrez au moins avoir bien à l'œil votre configuration, puisqu'il dispose d'une verrière presque intégrale. Comment ça se présente ? Nous allons vous montrer cela lors de notre petite présentation.