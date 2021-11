Tiens, l'histoire se répète. Non pas que Micron fut le premier à l'époque sur le coup de la LPDDR4X (c'est Samsung qui avait annoncé cette variante de la LPDDR4 et SK Hynix en proposa ensuite dès janvier 2017), mais le constructeur avait été le premier à valider de la LPDDR4X 12 Gb et surtout cela avait alors déjà été fait en collaboration avec MediaTek pour son SoC Helios P90 ! Pratiquement 3 ans plus tard et voilà que Micron peut se vanter d'être cette fois-ci le tout premier des fabricants à avoir validé sa technologie LPDDR5X et une fois de plus, c'est un SoC MediaTek qui a servi de cobaye pour assurer ce premier support. Plus exactement, il s'agit de l'impressionnant nouveau flagship Dimensity 9000 5G (dont une présentation plus détaillée va suivre cette news) pour smartphone de l'entreprise taiwanaise !

Micron est donc le premier sur le marché de la LPDDR5X, qui sera destinée avant tout aux ordiphones haut de gamme, tout particulièrement pour y supporter les innovations en 5G et en IA, grâce à une bande passante sensiblement supérieure. Mais l'américain pense aussi que ce sera une puce de choix pour les futurs casques VR et en fait tout autre appareil gourmand en bande passante. Sur le papier, la LPDDR5X de Micron promet notamment une bande passante supérieure de 36 % à de la LPDDR5 5500 Mb/s existante, avec une réduction de 20 % des latences lors de taches intensives. Les premières puces atteignent donc pour l'instant 7500 Mb/s, taux de transfert que Micron a su valider avec ses premiers échantillons, mais il a aussi pu expérimenter avec une vitesse de 8500 Mb/s. De telles variantes arriveront plus tard et apporteront alors des performances supérieures jusqu'à 33 % par rapport à la LPDDR5. La LPDDR5X de Micron est fabriquée sur un node 1a (1 alpha, la 4e génération de procédés de catégorie 10 nm) et les premiers lots d'échantillons validés ont d'ores et déjà été livrés.

Rappelons que Micron a été le premier a lancer la production en volume de puces produite avec un procédé 1a, mais que l'américain utilise encore une lithographie DUV, tandis que ses concurrents coréens passeront directement à l'EUV. Enfin, le standard de la LPDDR5X a été défini officiellement par JEDEC en juillet dernier, en collaboration avec Micron. Gageons que la concurrence ne saurait désormais plus trop tarder à présenter son alternative en la matière. (Source : Micron)