T-FORCE, la branche gaming de Teamgroup, marque bien intégrée depuis des années, 25 ans quand même, lance sa mémoire DDR5 optimisée pour les Ryzen 7000 et l'AM5. Comme vous le savez maintenant, le XMP d'Intel a trouvé écho chez AMD avec EXPO, obligeant chaque constructeur à sortir des kits optimisés, c'est-à-dire qui ont peu, voire aucun risque d'être rejetés par le contrôleur mémoire, bien que cela n'empêchera pas un kit XMP de fonctionner sur AM5 et vice versa. Il n'y a d'ailleurs aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est la gamme VULCAN qui s'enrichit d'EXPO, et elle devient VULCANα. On conserve les fréquences, pas de nouveauté de ce point de vue, DDR5 5200 C38-40-40-84, 5600 C40-40-40-84 et 6000 C38-38-38-78. Enfin, si la DDR5 5200 se retrouvera en kits de 2 x 8 Go, les autres références passeront en 2 x 16 Go.