Les cartes X670E ont eu droit à leur fiesta début août, celles en B650 devront attendre le 4 octobre pour la même chose. En attendant le 27 septembre et le lancement complet de l'AM5, incluant donc CPU + mobales + DDR5, les revendeurs commencent à faire leur teasing et à recenser les modèles. Cocorico, un VPC gaulois a listé quelques modèles. Cela inclut la X670E PG Lightning, la PRO RS déjà leakée il y a plusieurs semaines, TAICHI Carrara, Steel Legend et Taichi. Les prix, TTC, sont respectivement de 334, 373, 693, 412 et 661 €, arrondis à l'entier le plus proche.

C'est de la précommande, mais il y a peu de chances que ça baisse au lancement, le street price étant mochissime à chaque départ de plateforme, les revendeurs se servant de l'effet nouveauté pour marger un peu plus que d'ordinaire. De plus, comme vous l'indiquait Mattiou des Ardennes, une plateforme AM5 sera tout sauf donnée, ça pourrait s'arranger avec le B650 et B650E. Peut-être y aura-t-il des gammes moins huppées ou des modèles moins onéreux ? Mais il faudra s'attendre à quelque chose d'assez chérot quand même. En plus elles démarreront plus vite ! (Source Twitter retirée depuis)