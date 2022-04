L'actualité étant un peu calme en ce moment, les rumeurs s'agitent comme toujours pour venir combler les trous et nous occuper un peu. Hier matin, par exemple, nous vous causions des futures mobales AM5, de leur support a priori limité strictement à la DDR5, ainsi que de la nature potentiellement MCM du futur haut de gamme supputé X670. Aujourd'hui, c'est à nouveau autour de la mémoire pour les futurs Ryzen 7000 que le blabla tourne.

Depuis le début de l'année, on entend parler de temps en temps de RAMP, apparemment pour Ryzen Accelerated Memory Profile, un nouveau nom qui avait fait une apparition dans le changelog de HWInfo et désignerait la réponse d'AMD à l'XMP 3.0 d'Intel pour la DDR5. Mais voilà qu'il faudrait aussi ajouter à la liste EXPO, qui se traduirait cette fois-ci par Extended Profiles for Overclocking ! Un nouvel acronyme que VideoCardz aurait glané auprès de ses nombreuses sources et une marque qui a effectivement été déposée par AMD en février dernier (visible ici et là) - mais qui semble ne pas encore avoir été accordée depuis.

Néanmoins, la rumeur ne nous dit pas encore si EXPO et RAMP seraient complémentaires, ou si l'un serait le terme plus générique de l'autre, ou s'il s'agirait essentiellement de la même chose, peut-être un simple renommage histoire d'y caser la notion d'overclocking et pour une appellation un peu plus parlante. EXPO proposerait 2 profils différents, le premier optimisés pour offrir une bande passante plus importante et le second pour favoriser une latence moindre - ce dernier serait toutefois optionnel. Des informations qui seront logiquement stockées dans la mémoire fixe (SPD) des modules. On ne sait pas encore si des emplacements libres seront prévus pour des profils personnalisés comme c'est le cas chez la concurrence. En somme, EXPO/RAMP serait l'alternative (attendue) d'AMD à la dernière technologie XMP en date d'Intel, essentiellement pour la DDR5, mais avec une approche un peu différente. Par ailleurs, EXPO serait compatibles avec tous les types de modules mémoire, ce qui veut dire qu'AMD pourrait aussi s'en servir dans les machines portables.

Qui sait, EXPO nous réservera peut-être quelques bonnes surprises et ne sera peut-être pas qu'une simple copie de XMP façon AMD. Après tout, le Memory Enabling Manager d'AMD a affirmé il y a quelque semaines qu'ils essayeront de faire un "big splash" avec l'overclocking autour de Raphaël... Attendre et voir !