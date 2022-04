Fraicheur Profonde a rajouté un boitier à son menu, il s'appelle CC560. Enfin, c'est le nom de la série, puisqu'il y a deux références à prendre en compte, identiques sur le plan technique, mais l'une est l'autre, l'autre est blanche, et puis voilà. L'argument de poids de ces nouveaux boitiers fera honneur au nom de la marque, les CC560 ayant pour vocation de proposer un espace correctement ventilé d'origine, avec du ventilateur en nombre et des ouvertures là où il faut. Mais d'abord, ses dimensions : 416 x 210 x 477 mm. Ni trop grand ni trop petit, c'est de l'ATX moyen tour compact pouvant accueillir dans un intérieur dénué de toute fioriture du mini-ITX ou de l'ATX standard, ainsi qu'un GPU de 370 mm de long, une alimentation ATX pas plus longue que 170 mm et un ventirad jusqu'à 163 mm de hauteur, ce qui est dans l'ensemble plutôt raisonnable. Côté stockage aussi c'est assez basique, avec deux emplacements 2,5" fixes et 2 de 3,5" sur rack amovible pour du disque dur. Il y a même assez de place pour du radiateur, 280 à 360 mm à l'avant et 240 mm au-dessus.

Dehors...

...Et le reste !

À partir de là, vous aurez certainement également deviné une partie des emplacements pour ventilateurs, au nombre de trois à l'avant, un à l'arrière et deux en haut - soit 6 x 120 mm ou 4 x 140 mm. La bonne nouvelle, c'est que 4 unités 120 mm RGB sont incluses d'office avec ce CC560 - dont trois à l'avant derrière une façade en ABS perforé et mesh. Par ailleurs, le reste du boitier est aussi un mélange d'ABS et de métal, complété d'un panneau latéral vitré sans bordure (attention, ce genre de panneau low cost est souvent particulièrement fragile et sensible au choc). Du filtre est présent en bas pour l'alimentation et pour le dessus du boitier. On termine avec un p'tit mot sur les I/O du boitier, connectique tristounette comme il fallait s'y attendre : un jack audio 3,5 mm micro/casque, 1 x USB 3.0 et 1 x USB 2.0, et pis c'est tout. Mais s'il faut concéder un avantage au CC560, c'est bien celui du prix, puisqu'il coutera « seulement » 55 € - 54,90 € pour être exact !