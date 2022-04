Ça n’est désormais plus un secret, le 5800X3D poutre bien sa maman en jeu, pour des gains éparses en applicatif variant grandement en fonction du programme ; et, si les performances d’origines ne vous suffisent pas, quelques cartes mères aventureuses vous permettront de l’overclocker. Cependant, nos tests ont été réalisés en majorité sous l’OS fenestré : qu’en est-il pour le manchot ? Hé bien, pour le savoir, le confrère Phoronix s’est attelé à la tâche du teste comparatif 5800X versus 5800X3D (voilà qui rappelle des souvenirs), le tout sous un Ubuntu 22,04 au bon goût du noyau 5.17.

Surprise : mis à part Deus Ex (+36,4 %) et Shadow of the Tomb Raider (+29,8 %), les gains ont été minimes en jeu, voire négatifs ! En tout et pour tout, le 5800X3D ne finit en moyenne géométrique qu’un maigre pourcent devant som aîné : pas vraiment de quoi justifier le surcoût. De quoi en déduire que les titres sont tellement peu optimisés pour le pingouin que même l’ajout massif de cache n’y change rien ? C’est malheureusement fort probable, bien que Windows soit également sujet à ce même phénomène selon le moteur employé.

En revanche, en applicatif, le constat est radicalement différents : si certaines tâches comme se voient peu accélérées comme le rendu 3D, ce n’est pas le cas du calcul scientifique, du machine learning ou encore de la compression et de l’encodage vidéo AV1, ce qui résulte en une moyenne de 3,9 % supérieure pour le 5800X3D. Pas encore de quoi convaincre notre Tomiche de passer son PC de stream sous Linux, mais définitivement de quoi donner du grain à moudre aux amateurs de libre à la recherche d’une nouvelle configuration professionnelle. À vous de voir !