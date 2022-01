Quand Intel a lancé le XMP, acronyme de eXtreme Memory Profile, il avait pour objectif de faciliter le réglage de la mémoire sur ses plateformes. Il s'agissait d'appliquer les spécifications pour lesquelles la RAM était prévue et programmée, et donc vendue. ASUS avait créé le DOCP, ou Direct Overclocking Profile, mais ça restait moins précis et surtout circonscrit aux cartes du géant taïwanais. Pour remédier à ce souci, AMD est en train de valider son équivalent XMP qui se nomme RAMP. Ryzen Accelerated Memory Profile devrait faire son apparition avec la DDR5 et la plateforme AM5.

On a trouvé trace du support préliminaire de RAMP dans HWinfo. Il fera donc aux Ryzen 7000 Raphael ce que le XMP 3 fait aux Alder Lake, à savoir faire fonctionner les barrettes de DDR5 à leurs spécifications de vente, très simplement. Si Intel a dû se bouger pour mettre au point le XMP 3 sous le regard bienveillant du JEDEC, AMD n'a pas cette urgence puisque Zen 4 et l'AM5 devraient arriver durant le second semestre 2022, ce qui signifie dans quasiment tous les cas fin décembre 2022, ils font tous ça dans la com sur les disponibilités de leurs gammes futures. À moins que... Et puis y a autant de DDR5 sur le marché que de pwals sur les fesses à Nico, on peut dire que le marché de la DDR5 est imberbe et vierge ! (Source Computerbase)