GALAX, que l'on retrouve très peu en France, et pour cause c'est sa jumelle européenne qui est distribuée KFA², va lancer des barrettes de DDR5 d'un style particulier. En effet, le look fait indéniablement penser à du LEGO, le radiateur faisant penser à un enchevêtrement de plaques du célèbre marchant de figurines et autres briques. La partie supérieure du radiateur, la tranche donc, ressemble elle aussi à une pièce translucide LEGO, qui est lardée de LED, ce sont les Legoled. Si ce genre de truc vous fatigue, on peut dire vous êtes Legolas. Pour le coup, la customisation débute ici, puisque si vous possédez des briquettes compatibles, vous pouvez les clipser dessus, cela vous permettra de choisir vos éclairages LED.

L'idée est amusante, mais cela confère aux barrettes un style moins sérieux, et cela pourrait dénoter dans l'harmonie générale de votre machine. La firme devrait débuter par 2 x 16 Go de DDR5 4800, mais devrait proposer rapidement 2 x 8 Go et 2 x 32 Go. Il n'est pas fait (encore) mention de mémoire plus véloce.