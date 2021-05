De la mémoire DDR5 en PCIe ? Bientôt possible avec Samsung et le CXL

L'arrivée prochaine des processeurs Sapphire Rapids chez Intel va signer le début d'une nouvelle ère en informatique, car non seulement ceux-ci vont intégrer des technologies récentes comme la DDR5 ou le PCIe 5.0, mais aussi le tout nouveau interconnect CXL, dans sa version 1.1. Sa particularité est qu'il permet une meilleure utilisation des lignes PCIe en décentralisant leur contrôle depuis le CPU, rendant plus efficace le fonctionnement des accélérateurs matériels basés sur des ASIC ou les répartitions des données sur les différents types de mémoires présents dans votre machine. Et dans toutes ces améliorations, une est particulièrement intéressante pour les datacenter, il s'agit de la capacité a étendre la quantité de DRAM présente dans votre PC sans à avoir à changer de CPU.

Où se situe la sorcellerie ? Et bien le CXL permet d'utiliser un contrôleur de mémoire vive autrement que celui intégré au CPU, ce qui permet donc de fabriquer des cartes filles utilisant le PCIe 5.0 afin de rajouter plus de mémoire cache dans une workstation. Un atout considérable à la vue de l'évolution de l'informatique, avec une présence de plus en plus influente des IA et du machine learning dans les structures de l'IT. Cela permet aussi de multiplier les canaux disponibles et d'en affecter spécifiquement à certaines tâches.

C'est donc pour préparer ce futur que Samsung va sortir une carte fille en PCIe 5.0 x16, permettant des transferts à 32 GT/s, qui pourra gérer jusqu'à plusieurs Téraoctets de DDR5, dont la fréquence n'a pas été spécifiée. Bien entendu, si cela a peu d'intérêt pour votre machine gaming - sauf si vous ne savez pas quoi faire de votre argent -, en revanche, le monde professionnel pourra plus facilement gérer de grandes quantités de mémoire sans avoir recours aux plus gros CPU forcément, voire à des solutions multiCPU. Cela reste tout de même très intéressant pour nous autres profanes du hardware, puisqu'il n'est pas impossible que ces évolutions nous impactent un jour. (source : Anandtech)