Sapphire Rapids mis à nu : plus de 70 coeurs pour la prochaine gamme professionnelle ?

Souvenez-vous, en début de mois, Intel annonçait les Xeon Ice Lake, qui prenaient curieusement place au beau milieu de la gamme Cooper Lake, c’est-à-dire la troisième génération de la Scalable Platform. Un message détourné de faible disponibilité, ou de faible durée de vie de la plateforme ? Probablement un mix des deux, car — tout comme Rocket Lake sur PC de bureau — cet Ice Lake ne semble être qu’un avant-goût de Sapphire Rapids, le penchant serveur d’Alder Lake, qui fuite une fois encore aujourd’hui. Et, comme toujours avec ce genre de nouvelle, c’est de l’Asie que proviennent nos clichés, et plus précisément du site chinois de partage de vidéos bilibili.

Ah bah bravo Nils ! C’est génial pour le processeur ! Il va beaucoup moins bien marcher comme ça !

Cette fois-ci, le sérieux est de mise : un die a été extrait, laissant à nu sa structure interne, de laquelle nous distinguons 5 rangées de 4 colonnes, soit 20 blocs logiques au total. Pour un regard non averti, cela pourrait se transformer aisément en 20 cœurs ; cependant la chose n’est pas si simple. En effet, il faut également caser les contrôleurs mémoire et interconnect, ce qui prenait deux emplacements sur la Scalable Platform de génération Skylake : avec la DDR5 et le PCIe 4.0, cela ne devrait pas aller en s’arrangeant. Ainsi, nous tablons sur un maximum de 18 cœurs par die, avec toutes les pincettes de rigueur — notamment du fait de bandes de silicium d’une surface importante restant sur les côté du die.

Une autre image datant de février, sur laquelle 4 chiplets sont très nettement distinguables

Ce n’est pas le premier leak concernant Sapphire Rapids : en février dernier, ce même YuuKi_AnS partageait déjà d’autres clichés d’un supposé Xeon, laissant entrevoir une structure à 4 dies sans que le nombre total de cœurs soit alors connu. À la lumière de ces nouvelles fuites, Intel aurait en sa possession de quoi fournir à la louche 4x18 = 72 cœurs next-gen (probablement les Golden Cove, successeurs des Willow Cove de Tiger Lake), soit un bon paquet ! Reste encore à voir la fréquence, la consommation (les bruits de couloir annonceraient un maximum de 350 W !) et les performances pour jauger du bouzin ; mais, pour cela, nous allons devoir attendre encore un certain temps. (Source : Tom’s Hardware)