Samsung ne fait plus dans le CPU 100 % custom, mais n'en a pas pour autant arrêté de faire des processeurs, un marché bien trop juteux et celui des machines portables en particulier l'est devenu d'autant plus depuis que le télétravail a explosé, et par conséquent la demande en équipement aussi ! De ce fait, Samsung travaillerait à présent sur une version laptop de l'Exynos phare de son catalogue de SoC pour smartphones et le fondeur coréen serait même prêt à le dévoiler d'ici la seconde moitié de l'année, mais on pourrait peut-être aussi en apprendre plus déjà un peu avant, qui sait.

Avec un tel produit, Samsung deviendrait donc le premier fabricant de laptops Windows à lancer son propre processeur, ce qui sous-entend aussi qu'il pourrait abandonner ou limiter son usage des CPU AMD et Intel. Ceci n'est pas sans faire écho à ce qu'a fait Apple en 2020, année de son adieu définitif aux CPU tiers avec le lancement de son fameux SoC M1 en novembre dernier ! Samsung et Apple étant très souvent aux coude à coude, on peut imaginer que le coréen partage désormais des ambitions similaires. Bien entendu, cela ferait aussi de lui un nouveau concurrent d'Intel et d'AMD, ainsi que Qualcomm — qui serait en train de concevoir sa 3e génération de SoC 8cx également pour laptop. En somme, le coréen ne ferait donc que suivre la tendance générale.

En attendant, on n'en sait pas encore grand-chose pour l'instant si ce n'est que ce futur Exynos exploiterait le procédé 5 nm (en principe avec EUV) du fondeur et utiliserait une partie graphique conçue conjointement avec AMD, sans aucun doute dans le cadre du partenariat mis en évidence en 2019. N'oublions pas que cela fait plusieurs mois que Samsung fait ses expériences avec du GPU RDNA 2, si l'on en croit les dernières fuites et rumeurs, comme celle-ci et celle-là. La suite au prochain épisode ! (Source)