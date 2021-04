La DDR5 est l'une des grosses attentes technologiques pour cette fin d'année, qui permettra aux utilisateurs de profiter d'une mémoire plus rapide, ce qui sera utile pour les iGPU et surtout les workstations ou serveurs, qui sont généralement gourmands au niveau des bandes passantes. Toutefois, chaque fabricant vante les mérites de leur production actuelle ou nous fait part de quelques détails techniques, sans pour autant fournir d'éléments factuels sur les évolutions électroniques qu'apportera la DDR5, notamment sur l'alimentation, puisque celle-ci sera gérée directement sur les barrettes, un peu comme ce que nous retrouvons sur les cartes graphiques.

Zoom sur l'étage d'alimentation des barrettes de DDR5.

Et bien nous avons le droit à des clichés de potentielles barrettes de DDR5 prévue pour la production de masse, qui nous permettent d'en savoir plus sur leur fonctionnement? Car oui, cette fois-ci nous pouvons voir ce qui avait été annoncé par Teamgroup : les modules disposent de leurs propres VRM embarqués, permettant ainsi de réduire les soucis de parasitage par l'alimentation, un souci qui réduisant les capacités de montée en débit sur les DDR4. En effet, une alimentation par VRM permet d'isoler en partie la tension d'alimentation des puces avec la ligne +5V de la carte mère, réduisant l'influence des autres composants aux alentours. De plus, ils pourront être intégrés dans le refroidissement et être ajustés selon les différents paramètres de chaque barrette, un point essentiel pour gérer les différences de qualité entre chaque puce. Il parait donc peu surprenant maintenant que les 10 GHz peuvent être atteints sur cette nouvelle génération, plus qu'à voir l'intérêt pour le commun des mortels. (source : Wccftech)

Et voici le module dans son intégrité, avec des puces Micron.