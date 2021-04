Alors que la pénurie de cartes graphiques continue de battre son plein — les affres d’une demande plus haute que prévu —, même les OEM ont du mal à mettre la main sur une de ces précieuses denrées. Or, s’il est un OEM un peu différent des autres, c’est bien Apple, qui fait du premium sa marque de fabrique... et ce dernier n’était équipé ni en Ampère vertes, ni en Navi2 rouges. En effet, aucun GPU dédié n’est présent sur les nouveaux modèles M1 (et pour cause) ; et les précédents iMac et MacBook Pro se basent sur des die de la série 5000, tout comme le Mac Pro, qui offre, au choix, des cartes professionnelles W5000 ou du Vega.

Cependant, les choses devraient être amenées à changer : en effet, les rumeurs courent d’une future Radeon W6900X, étayée par un récent score GeekBench où la belle s’accompagne d’un 10920X à 12 cœurs - hé oui, la 11e génération n’est pas encore disponible sur le segment HEDT (la sera-t-elle ?), et Apple n’a pas l’air d’être chaud pour Ice Lake. Sans surprise, les scores sont plutôt bons et placeraient la machine entre la RX 6800 XT et la 6900 XT, un classement largement suggéré par sa nomenclature. Sous le capot, rien ne filtre encore, mais certains supposent une puce Navi 21 sur mesure, et la présence de 32 Gio de VRAM en GDDR6, ce qui ne serait pas une nouveauté dans l’histoire AppleMD.

Selon ChipHell, voilà à quoi ressemblerait la belle !



Néanmoins, ces informations doivent être prises avec des pincettes : RDNA2 effectue en effet une révision architecturale de RDNA, le penchant... gaming d’AMD. Il serait plus logique, au vu de la cible d’Apple, telle une dérivée des Radeon Instinct, sous architecture CDNA ; mais les disponibilités ne sont peut-être pas aux rendez-vous, et l’accélération du Ray Tracing peut également profiter aux professionnels de la modélisation 3D : autant de variables à prendre en compte. De plus amples nouvelles à la prochaine keynote ? (Source : VideoCardz)