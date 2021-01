Le CES 2021 commence la semaine prochaine, avec bien entendu une organisation 100 % numérique cette année, faute à la Covid-19 qui bloque encore le bon fonctionnement du secteur événementiel. Cela permettra de réduire le budget alloué aux petits fours et aux frais d'hôtel des représentants divers et vairés du secteur, toutefois il sera hors de question de perdre en qualité sur les annonces de produits et les tentatives d'en mettre plein la vue. De plus, de nombreuses technologies sont attendues pour cette année, et ADATA s'aligne sur la concurrence, puisque le fabricant compte dévoiler ses premiers modules de DDR5 durant le salon virtuel.

Le fabricant propose donc de passer à la génération supérieure, mais le flou reste présent sur les modules présentés. À en croire les propos, il n'est pas impossible de voir des barrettes équipées de mémoire la plus véloce dans le nouveau standard, à savoir 8400 MT/s, avec une tension qui baisse à 1,1 V. Cependant, le fabricant ne donne pas de détails réels, donc impossible de savoir si c'est tous les modules ou s'il y a une segmentation en fonction de la fréquence ou de la taille des barrettes.

Par ailleurs, divers autres produits seront présentés, et parmi certains dont nous nous intéressons peu - non, nous n'aurons pas de tests de chewing-gum à vous proposer - ADATA montrera ses nouveaux SSD S70 en PCIe 4.0 avec le standard NVMe 1.4, avec des performances intéressantes en séquentiel : 7400 Mo/s (lecture) et 6400 Mo/s (écriture) et des performances classiques en aléatoire - 650 K en lecture et 740 K en écriture - ainsi que quelques SSD externes SE900G en USB 3.2 gen 2 promettant 2000 Mo/sen écriture et lecture séquentielles. Un stand à suivre donc, qui pourrait montrer quelques produits intéressants pour les fans de hardware exigeants. (source : ADATA)