Nous le savons déjà, il est fort possible que les plateformes CPU actuelles ou prévue en début d'année prochaine seront les dernières qui seront exclusivement équipées de mémoire vive DDR4, puisque la DDR5 arrive à grands pas d'ici la fin de l'année 2021 chez Teamgroup. Cependant, pour l'instant nous n'avions eu que peu d'informations théoriques sur les avancées de la société à propos de la conception et production des nouvelles barrettes. En effet, si produire les puces est accessible, il faut pouvoir les rendre utilisables par nos machines de guerre. Et bien c'est chose faite maintenant, puisque le constructeur a déclaré avoir réussi à produire une barrette équipée de puces en DDR5 dédiée au marché grand public.

Actuellement, ce premier modèle dispose d'une taille de 16 Go de données rapides sur une fréquence de 4800 MHz, ce qui est l'équivalent des barrettes de DDR4 les plus rapides et sous un OC conséquent, ne garantissant pas une stabilité exemplaire. Toutefois ici ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit de la fréquence nominale de la barrette, avec une tension de 1,1 V, limitant la consommation et de surcroit la chauffe du module. Des promesses intéressantes sur le papier, bien que pour la majorité des utilisateurs, ce sera encore peu utile dans un premier temps.

La prochaine étape est donc de fournir ce prototype - et les suivants - aux fabricants de cartes mères, afin de vérifier la compatibilité et de voir comment exploiter sans soucis cette nouvelle version de la mémoire vive, puisqu'arrivé à de telles fréquences, il devient difficile de garder une bonne stabilité sur un plan électronique, il faudra donc prévoir des PCB adaptés. Et qui dit PCB de meilleure qualité, dit aussi cartes mères qui ne vont pas baisser en prix, loin de là... (source : Teamgroup)