Microsoft avait mis les moyens pour que le studio bordelais Asobo mette au point Flight Simulator 2020. Et pour cause, 2 millions de Go recueillis via satellites afin de parvenir à des lieux le plus fidèlement possibles reproduits, une grande précision des lieux pour un jeu de cette envergure, et une expérience dans le pilotage, voilà le défi qui fut relevé. Certes tout ne fut pas parfait, mais Asobo a bien réussi dans son entreprise, la preuve en est la pénurie de périphériques de jeu tels que les joysticks et autres commandes de vols pendant des mois après le lancement du jeu, ou les prix absolument délirants qui en ont découlé.

Nous avions déjà vu un duel de FS X et FS 2020. Mais qu'en est-il du jeu face à la réalité ? C'est que pour le savoir, il faudrait procéder à un vol réel sur un trajet, et le reproduire dans FS 2020, histoire de faire une comparaison directe. Ça tombe bien, la toile regorge de gens jusqu'aux bouttistes qui ont tenté l'expérience, et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est quand même très approchant sur bien des détails, il est facile de reconnaitre les structures même si la reproduction n'est pas fidèle exactement, exception faite des lieux et villes mythiques. Voilà deux vidéos fort amusantes, à regarder sans modération ! Le vrai vs le virtuel, premier round ! (Source YT via Guru3D)