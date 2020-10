Ah les grosses config PC, difficile d'y résister quand même ! Oui, surtout lorsqu'il y a beaucoup de RAM, à vrai dire que serait un dodécacore sans ses 64 Go habituels ? À propos de mémoire, il y a G.Skill qui vient d'annoncer de nouveaux kits de DDR4 et ceux-ci affichent des latences assez faibles. Pour rappel, la marque avait raflé en mai le record d'overclocking extrême sur ses modules, avec le cap des 6666 MHz dépassé, pour des performances assez inimaginables. La société avait aussi mis à jour ses diverses gammes en septembre, avec des modèles plus cadencés, pour les Trident Z et Ripjaws V. Rebelotte, mais pour le coup, ce sont les timings qui baissent avec des barrettes qui en ont dans le ventre, du moins sur le papier.

Arrive donc chez G.Skill de la DDR4 en 3600 MHz pour des latences de 14-15-15-35 et une disponibilité sur les Trident Z Neo, Royal et RGB, mais aussi sur les Ripjaws V. Cette mémoire sera idéale avec les processeurs Ryzen de troisième génération, avec un sweetspot à 3600 MHz qui oblige finalement à baisser les timings plutôt que monter en fréquence. Il faut dire que la marque nous avait déjà présenté des 4000 MHz CL16 assez surprenantes, il était donc tout naturel que des variantes avec moins de Mhz voient le jour. Comme souvent dans cette gamme, vous aurez le droit à des puces Samsung B-die, vu leur réputation, cela sous-entend que ces modules pourront probablement être clockés plus haut (au besoin). Il sera possible de trouver ces nouvelles références en 4X16 Go, cela pourra convenir sur une plateforme quad-channel ou bien sur une standard, mais en occupant la totalité des slots dédiés. À noter qu'une variante 2X16 Go viendra aussi prendre place, ce qui reste intéressant pour les éventuelles upgrades.

Sur le marché, on trouve habituellement des modules en CL18 pour cette plage de fréquence et ces nouvelles moutures de chez G.Skill n'auront aucun mal à trouver leur place. Par exemple, chez Crucial vous pouvez trouver de la Ballisix Red en 3600 MHz pour du CL16 qui reste surement moins onéreuse et peut se révéler être un bon compromis. Sinon, si ces variantes basses latences vous branchent vraiment, la disponibilité est fixée pour le mois de novembre. Au niveau du tarif, cela devrait piquer un peu, les kit 64 Go en 8 barrettes dans la même configuration se monnayant environ 900 euros. Le passage à moins de barrettes aura peut-être fait chuter le prix - on l'espère. Nous devrions en apprendre plus dans les semaines à venir.